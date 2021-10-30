/658852/توزيع-التابلت-الدراسي-على-طلاب-الصف-الأول-الثانوي-حتى-10-نوفمبر
أكد وزير التربية والتعليم، الدكتور طارق شوقي، أن توزيع التابلت الدراسي على طلاب المرحلة الثانوية «الصف الأول الثانوي».
دوت الخليج
توزيع التابلت الدراسي على طلاب الصف الأول الثانوي حتى 10 نوفمبر
وقال وزير التربية والتعليم على صفحته الشخصية:” بدأ توزيع التابلت الدراسي على طلاب الصف الأول الثانوي يوم الخميس الماضي ويستمر التوزيع تباعا وفقا للجدول الزمني المرفق حول الجمهورية باذن الله”.
ووفقًا لما أشار إليه جدول توزيع التابلت الدراسي على طلاب الصف الأول الثانوي، فإنه من المقرر أن يتم الصرف على الطلاب فى محافظات الشرقية وبورسعيد مع بداية الشهر.
بينما من المقرر أن يتم صرف التابلت على محافظات القليوبية وقنا يوم 2 من شهر نوفمبر المقبل.
بينما يتم الصرف يوم الأربعاء على محافظات المنوفية وبني سويف، والخميس أيام الفيوم والغربية.
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