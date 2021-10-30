/658853/المكتب-الإعلامي-لأحمد-أبو-هشيمة-يكشف-حقيقة-إتخاذه-إجراءات-قانونية-ضد-والد-ياسمين-صبري

كشف مصطفى الجمل المستشار الإعلامي للنائب أحمد أبو هشيمة، رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس الشيوخ حقيقة إتخاذ رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة إجراءات قانوينة ضد والد ياسمين صبري، بعد انتشار عدد من الأنباء تفيد ذلك.

دوت الخليج

نفي مصطفى الجمل إصدار أي بيانات أو تصريحات من قبل النائب أو مكتبه الإعلامي، بشأن والد زوجته الفنانة ياسمين صبري، وأكد الجمل أن هذه الأمور ستظل عائلية حلها لا يمكن أن يكون عن طريق التراشق المتبادل عبر صفحات الجرائد والمواقع الإلكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي، مؤكدا أنه لم يعتد تناول الأمور الشخصية والعائلية عبر وسائل الإعلام، فهذه أمور لها قدسيتها وخصوصيتها.

أزمة ياسمين صبري مع والدها

هذا وشهدت مواقع التواصل الإجتماعي حرب أهلية بين الفنانة ياسمين صبري ووالدها بدأها الدكتور أشرف صبري، رئيس جمعية الغوص والحفاظ على البيئة البحرية بالإسكندرية، بعدما شن هجومًا واسعًا على ابنته الفنانة ياسمين صبري زوجة رجل الأعمال المصري أحمد أبو هشيمة، وذلك بعد رفضها حضور زفاف شقيقها.

كتب والد ياسمين صبري عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: "فرح ابني بكره، ربنا رزقه بأجمل عروسة.. أما إن أمه وأخواته الأشقاء رفضوا حتي يباركوله، فربنا رزقه بأم تانية عملت كل حاجة، وأخوات تانيين لم تغريهم الأموال ولا طيارات وكدب وخداع اصبح لأبني اخوات جدد وأم جديدة حفظه الله من شياطين".

لتحدث بينهم العديد من المجدالات خلال وسائل الإعلام والسوشيال ميديا، جعلت المواقع تتنبأ باتخاذ أبو هشيمة موقف من والد ياسمين صبري.

ياسيمن صبري في معسكر مغلق لتصوير مسلسلها الجديد

في سياق أخر دخلت ياسمين صبري في معسكر مغلق لبدء تحضيرات مسلسلها الرمضاني الجديد والذي استقرات على «حلم ليال» كاسم مبدئي له، وتتعاو به مع الكاتب الكبير عبد الرحيم كمال، الذي قدم لها نصًا مأخوذًا عن رواية عالمية، تميل كباقي أعمال كمال، إلى الكتابات والأفكار الفلسفية، ومن المقرر أن تنتهي ياسمين من مرحلة الجلسات المبدئية خلال الأيام المقبلة، لتدخل بعدها في مرحلة التحضير وترشيح النجوم المشاركين معها في البطولة، ومن المقرر أن يشهد العمل الجديد تغيير جذري في نوعية الأدوار التي اعتاد الجمهور على رؤيتها من قبل ياسمين.

آخر أعمال الفنانة ياسمين صبري

يذكر أن أخر أعمال ياسمين صبري الرمضانية مسلسل «فرصة ثانية» من تأليف مصطفى جمال هاشم وإخراج مرقس عادل وإنتاج شركة سينرجى، وبطولة ياسمين صبرى، أحمد مجدى، أيتن عامر، هبة مجدى، دياب، إدوارد، محمود البزاوى، هبة عبد الغنى، سارة الشامى، محمد أبو داود، أحمد الشامى، نهال عنبر، عمرالشناوى، محمد جمعة وتميم عبده.