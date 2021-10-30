الآثار: الكشف عن مقبرة رئيس الخزانة فى عهد الملك رمسيس الثانى

جدة - نرمين السيد - نجحت بعثة كلية الآثار جامعة القاهرة، برئاسة الدكتورة علا العجيزى، فى الكشف عن مقبرة "بتاح-م-ويا"، والذى كان يشغل منصب رئيس الخزانة فى عهد الملك رمسيس الثانى، وذلك أثناء أعمال الحفائر التى تجريها البعثة بمنطقة سقارة جنوب الطريق الصاعد للملك أوناس.





صرح بذلك د. مصطفى وزيرى الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، مشيرا إلى أن موقع الكشف يضم مقابر كبار رجال الدولة الحديثة من عصر الأسرة التاسعة عشر والمكمل لموقع مقابر الأسرة الثامنة عشر، والتى من أهمها موقع القائد العسكرى حور محب.

وأضاف د. وزيرى أنه ترجع أهمية اكتشاف هذه المقبرة إلى المناصب التى شغلها صاحبها باعتباره: الكاتب الملكى ورئيس الخزانة وكبير المشرفين على المواشى، والمسئول عن القرابين الإلهية فى معبد رمسيس الثانى بطيبة.

وأوضح الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، بأن هذا الاكتشاف الأثرى الهام ينضم إلى مجموعة الاكتشافات التى قامت بها بعثة حفائر جامعة القاهرة مثل مقبرة عمدة منف بتاح-مس، والسفير الملكى للبلاد الأجنبية باسر، والقائد الأعلى للجيش إيورخى، فى منطقة سقارة، مما يؤكد على مدى اهتمام الجامعة بالعمل الميدانى بجانب العمل البحثى والعلمى، والذين يشكلون أولوية فى اهتماماتها للنهوض بالعملية التعليمية فى جميع المجالات، وأن الجامعة لا تألوا جهدا لدعم أعمال البعثة، معربا عن سعادته بأن يكون هذا أحد تجليات تعاون جامعة القاهرة مع وزارة السياحة والآثار.

وأشار الدكتور أحمد رجب عميد كلية الآثار، إلى أن حفائر الكلية تعود إلى سبعينيات القرن الماضى حيث بدأت فى الموقع بحثا عن أديرة قبطية، بينما بدأ البحث الفعلى عن مقابر الدولة الحديثة جنوب الطريق الصاعد لهرم الملك أوناس على يد الدكتورسيد توفيق فى الفترة من 1983-1986م، والتى نتج عنها الكشف عن العديد من المقابر التى تعود إلى فترة الرعامسة، ومن بينها مقبرة الوزير الملكى نفر-رنبت، بينما بدأت بعثة الكلية برئاسة الدكتورة علا العجيزى من عام 2005 حتى الآن.

وقد أضافت الدكتورة علا العجيزى رئيسة البعثة أن المقبرة تعود الى الطراز المميز به هذا الموقع والذى يطلق عليه المقبرة-المعبد حيث يتكون من مدخل على هيئة صرح يليه فناء أو أكثر، وتنتهى المقبرة فى جهة الغرب بالمقاصير للمعبودات، يعلوها هريم، بينما ما تم الكشف عنه حاليا من المقبرة هو مدخلها المشيد من الحجر المنقوش بالمناظر لصاحب المقبرة.

ويؤدى هذا المدخل إلى صالة أولى ذات جدران مرسومة وملونة على الجص، مشيرة إلى أن من أهم هذه المناظر تلك التى تصور موكب حمل القرابين والذى ينتهى بمنظر ذبح للعجل.

وقد تم العثور على العديد من الكتل الحجرية المنقوشة تحت الرمال وكذلك العديد من الأعمدة الأوزيرية بعضها ملقى فى الرمال والبعض الآخر قائم فى مكانه الأصلى. وسوف يتم دراسة كل هذه القطع لاعادة وضعها فى أماكنها الأصلية فى المقبرة.

وأشارت رئيسة البعثة أن البعثة استكملت العمل فى مقبرة القائد الأعلى للجيش فى عهد كل من الملك سيتى الأول وابنه الملك رمسيس الثانى. كما تم ترميم مقصورة العجل التى تم الكشف عنها أثناء حفائر المرحوم الأستاذ الدكتور سيد توفيق، وما زال العمل جاريا.