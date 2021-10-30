جدة - نرمين السيد - ويوضح الفيديو جراف أبرز التفاصيل عن المقبرة المكتشفة: وكان صاحب المقبرة مسئولا عن القرابين الإلهية فى معبد رمسيس الثانى بطيبة، والمقبرة تم العثور عليها بمنطقة سقارة جنوب الطريق الصاعد للملك «أوناس». كما يضم موقع الكشف مقابر كبار رجال الدولة الحديثة، كما أن المقبرة لها مدخل مشيد من الحجر المنقوش بالمناظر لصاحب المقبرة، فيما يؤدى هذا المدخل إلى صالة أولى ذات جدران مرسومة وملونة على الجص، كما توجد على جدران المقبرة منقوشات تصور موكب حمل القرابين ينتهى بمنظر ذبح العجل.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر فيديوجراف.. الكشف عن مقبرة رئيس الخزانة فى عهد الملك رمسيس الثانى على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.