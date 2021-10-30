مركز البحث للقوات المسلحة ينفذ التجربة مصر7 لمحاكاة إنقاذ عبارة غارقة

جدة - نرمين السيد - نفذ مركز البحث والإنقاذ الرئيسى للقوات المسلحة، التجربة (مصر-7)، والتى تضمنت تنفيذ سيناريو واقعى لعملية إنقاذ طاقم وركاب عبارة تعرضت للغرق، "وعلى متنها عدد 175 فردا من جنسيات مختلفة"، أثناء إبحارها من ميناء الغردقة إلى ميناء ضبا، وذلك باتباع كافة إجراءات ونظم الاستغاثة والسلامة البحرية العالمية، وبمشاركة عناصر من القوات البحرية والقوات الجوية والأجهزة المعنية لعدد من الوزارات المختلفة والأجهزة التنفيذية بمحافظة البحر الأحمر وجمعية الهلال الأحمر المصرى.





وتلقى مركز البحث والإنقاذ الرئيسى للقوات المسلحة إشارة استغاثة من العبارة الجانحة، وعلى الفور أقلعت طائرة من طراز "هل شينوك" لموقع الحدث، كما تم دفع عدد من القطع البحرية وعلى متنها أطقم الغطس والإنقاذ للتعامل الفورى مع الموقف. وتهدف التجربة لمتابعة الجاهزية والتنسيق بين كافة الأجهزة التنفيذية والجهات المعنية بالدولة لمواجهة مثل هذه المخاطر، والتدخل السريع لإنقاذ المصابين وانتشال الضحايا وتقديم الدعم الطبى والإدارى لهم، حيث يقوم مركز البحث والإنقاذ الرئيسى بالتعاون مع القوات البحرية والجوية وكافة الأجهزة المعنية بالدولة لتنفيذ أعمال التدخل الفورى حال تلقى بلاغات تتعلق بتعرض أى إنسان للخطر والوصول إلى المناطق المنعزلة برا وبحرا والتى يصعب الوصول إليها. تأتى التجربة (مصر-7) فى إطار حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على الاطمئنان على مدى سرعة الاستجابة والتنسيق بين كافة مؤسسات الدولة لمواجهة كافة المخاطر والأزمات التى قد تؤثر على أمن وسلامة المواطنين.

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