الرعاية الصحية: طوارئ بمستشفيات الأقصر لتأمين احتفالات طريق الكباش

جدة - نرمين السيد - يأتى ذلك فى إطار خطة استعدادات هيئة الرعاية الصحية لخطة التأمين الطبى لأكبر حدثين تشهدهم محافظة الأقصر خلال الفترة المقبلة وهم (افتتاح طريق الكباش الأثرى، ويوم المدن العالمى) والمزمع إقامتهم خلال الأيام القليلة المقبلة.

وأكد السبكى، جاهزية كافة المستشفيات التابعة للهيئة بمحافظة الأقصر، لافتا إلى الطاقة الاستيعابية للمستشفيات الخمس التابعين للهيئة بمحافظة الأقصر، تبلغ 347 سرير داخلى، 120سرير عناية مركزة، بإجمالى 467 سرير تغطى كافة الخدمات الطبية والعلاجية لأهالى المحافظة وقاطنيها، ولمرتادى المحافظة من السائحين والمترددين خلال فترة الاحتفالات.

وأشار إلى المستشفيات الخمس التابعة للهيئة محافظة الأقصر، والتى تقدم الخدمات الطبية والعلاجية بمنتفعى منظومة التأمين الصحى الشامل بحافظة الأقصر والتى تشمل مستشفيات (حورس التخصصى، الكرنك الدولى، الأطفال التخصصى، طيبة التخصصى، إيزيس التخصصى)، وذلك باعتبار محافظة الأقصر "عاصمة الطب فى جنوب الصعيد"، بما تضمه من منشآت طبية على أعلى مستوى من الكفاءة بما يضاهى المعايير العالمية، إضافة إلى الطواقم الطبية المتميزة التى تقدم الخدمات الطبية بالمحافظة.

وأوضح أنه فيما يخص الإجراءات الوقائية التى تتخذها الهيئة أثناء توافد السائحين أثناء الحدث، فيتم اتخاد كافة التدابير الوقائية والاحترازية خلال تلك الفترة، مشيرا إلى رفع درجة الاستعداد بمستشفيى ( الأطفال التخصصى، الكرنك الدولى)، حيث تم تخصيص 25 سرير بمستشفى الأطفال التخصصى مابين أسرة رعاية مركزة وداخلى، والاستعانة بهم حال استقبال أى إصابات (كوفيد_19) بين الوافدين، فيما تم تخصيص 42 سرير بمستشفى الكرنك الدولى، مابين أسرة رعاية مركزة وداخلى، بينما تم تخصيص 7 أسرة بمستشفى طيبة لإجراء حالات القسطرة القلبية وجراحات القلب والصدر، لتحويل الحالات حال الاحتياج لذلك.

وأضاف السبكى، أن غرفة الطوارئ التابعة لهيئة الرعاية الصحية بمحافظة الأقصر منعقدة على مدار الساعة لمتابعة موقف التجهيزات والمستلزمات الطبية بكافة المنشآت بالمحافظة، وذلك بالتنسيق مع غرفة الأزمات المركزية بالهيئة العامة للرعاية الصحية، وبوزارة الصحة والسكان وهيئة الإسعاف المصرية، فيما نشرت فرق الانتشار السريعة والمكونة من 25 فرد من الطاقم الطبى ما بين أطباء وتمريض بمستشفى الكرنك الدولى، وذلك لتكون بجوار نقطة الإسعاف وضمان سهولة التحرك اللحظى، مع توفير الأطباء بكافة التخصصات الطبية الدقيقة بالمستشفى، تحسبا لأى موقف طارئ خلال فترة الاحتفالات المزمع إقامتها خلال الأيام المقبلة.

وتابع السبكى، أنه على مدار أيام الاحتفالات سيتواجد فريق مركزى من الهيئة العامة للرعاية الصحية على أرض الواقع لمتابعة مدى جاهزية المنشآت الصحية التابعة للهيئة، أولا بأول، نظرا لطبيعة الحدث وأهميته باعتباره فرصة ذهبية لجذب السياح الأجانب ليرى العالم الحضارة المصرية القديمة، ومن جانب آخر يتم الترويج للمبادرة التى أطلقتها الهيئة العامة للرعاية الصحية تحت شعار "نرعاك فى مصر" داخل محافظة الأقصر، حيث تعد مشاركة هيئة الرعاية الصحية بمثابة "راعى طبى" للحدث الضخم الذى يقام بمدينة الأقصر، أيقونة السياحة العلاجية فى مصر.

يذكر أن محافظة الأقصر هى ثانى محافظات منظومة التأمين الصحى الشامل الجديدة، حيث أطلقت المنظومة بها مطلع العام الجارى، ومنذ بدء تدشين المنظومة تم إجراء أكثر من مليون خدمة طبية، منهم حوالى 25 ألف عملية جراحية متقدمة وكبرى وذات مهارة.