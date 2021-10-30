بايرن ميونيخ يسحق يونيون برلين 5-2 ويحتفظ بصدارة الدورى الألمانى.. فيديو

اكتسح فريق بايرن ميونيخ الالمانى، نظيره فريق يونيون برلين، بنتيجة 5-2، فى المباراة التى أقيمت بينهما عصر اليوم على ملعب "أندر ألتن فورستيري"، ضمن مواجهات الجولة العاشرة من منافسات الدوري الألماني للموسم الحالي.
سجل روبرت ليفاندو فسكي الهدف الأول فى الدقيقة 15 من ضربة جزاء ثم أضاف الهدف الثاني فى الدقيقة 23، بينما نجح ليروي سانى فى تسجيل الهدف الثالث فى الدقيقة 35 من عمر الشوط الأول، وأضاف كينجلسي كومان الهدف الرابع فى الدقيقة 60 قبل أن يختتم توماس مولر الخماسية فى الدقيقة 79 من عمر المباراة .
فيما سجل أهداف أصحاب الأرض نيكو جيلسمان فى الدقيقة 43 قبل نهاية الشوط الأول بدقيقتين، ثم أضاف جوليان رايسون الهدف الثاني فى الدقيقة 65 من اللقاء.
وبهذه النتيجة احتفظ بايرن ميونخ صدارة ترتيب الدوري الألماني برصيد 25 نقطة، في حين يتواجد يونيون برلين في المركز السادس برصيد 16 نقطة.
وتمكن العملاق البافاري بقيادة مديره الفني يوليان ناجلسمان في مباراة اليوم، من تجاوز احزانه بعد الاقصاء المدوي من بطولة كأس ألمانيا، بالخسارة الثقيلة أمام بوروسيا مونشنجلادباخ بخمسة أهداف دون مقابل.
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