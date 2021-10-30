ضمن مشروع تطوير مدينة العريش.. إنهاء جميع مرافق المحور الساحلى (الأول) بالعريش الثلاثاء المقبل

على قدم وساق تجري أعمال مرافق المحور الساحلي بدءً من منطقة محور الطريق الدولي الساحلى بشارع الفاتح ، البحر، والتي تبدأ من محيط منطقة كنتاكى حتى منطقة فرق الأمن بالمساعيد بالمدخل الغربي لمدينة العريش، ضمن مشروع تطوير مدينة العريش بشمال سيناء التي تدعمها الدولة لتكون في مصاف المدن العالمية خلال الفترة القريبة القادمة.

وقال اللواء هشام الخولى نائب محافظ شمال سيناء، خلال لقائه مع مسؤولى التليفونات والكهرباء والغاز والمياه والصرف الصحى أنه سيتم الانتهاء من جميع مرافق المحور الساحلى بالعريش ( ككمرحلة أولى ) يوم الثلاثاء القادم.

وشدد نائب المحافظ على سرعة الانتهاء من الأعمال المتعلقة بتوصيل المرافق والبنية التحتية بالمحور الساحلى بالعريش في مرحلته الحالية للأعمال بشارع العشرين وحتى نادى الشرطة على مسافة 500 مترا ، على أن تنتهى الأعمال منها العاشرة صباح الثلاثاء القادم وفقا للمواصفات الفنية المطلوبة.

ووجه "الخولي" بضرورة التنسيق بين الجهات المعنية لتوفير المرافق الخدمية للمواطنين واستمرار عملها وتوفير البدائل المناسبة لها خلال تنفيذ الأعمال حرصا على مصالح المواطنين ، وكذا الانتهاء من توصيل الكابلات ومعدات نقل المرافق ومدها الى المواطنين للاستفادة منها وعدم تأثرهم بها في الموعد المحدد، وذلك بناء على تكليفات اللواء دكتور محمد عبد الفضيل شوشة ، محافظ شمال سيناء.

ويذكر أن الأعمال الجارية فى المحور الساحلى بشارع الفاتح ،البحر ، من منطقة كنتاكى حتى فرق الأمن بالمساعيد بالعريش حيث يجرى انشاء عدد 3 محاور أساسية ضمن المخطط الذى يتم تنفيذه طبقا لتوجيهات القيادة السياسية لخدمة جميع المناطق بالعريش.

وأشاد نائب محافظ شمال سيناء بالمواطنين لالتزامهم بكافة التعليمات وتغيير خطوط السير أثناء العمل بالمحاور، موجهاً الشكر لهم لتحملهم بعض الصعوبات خلال الفترة الماضية .. متمنيا استمرار التعاون لحين انتهاء الأعمال وللصالح العام، ومسئولية مجلس مدينة العريش فى الإشراف على تنفيذ المحاور ومتابعة مجموعات العمل وتوفير المرافق الخدمية المختلفة فى كل مرحلة تباعًا طبقا لتوجيهات المحافظ.

وأعلن اللواء دكتور اللواء محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، عن البدء فى تطوير مدينة العريش من خلال 3 محاور اساسية، يتضمن الأول الطريق الدائرى الذى يربط مدينة العريش بالكامل، والثانى محور شارع البحر "الطريق الدولي" المخطط له إنشاء 8 حارات، والمحور الثالث يشمل شارع الجيش.

وأشار محافظ شمال سيناء إلى أن تطوير مدينة العريش شاملا لنحو 50 عاما قادمة ، خاصة أن المحافظة مقبلة على استثمارات تنموية ضخمة فى كل المجالات، وكذلك ميناء العريش البحرى والذى يعتبر بمنزلة ميناء تجارى للتصدير.

وأكد محافظ شمال سيناء، إن وزارة التنمية المحلية تدعم جهود التنمية التي يتم تنفيذها على أرض المحافظة بما يساهم في تلبية احتياجات المواطنين وتحسين الخدمات المقدمة إليهم ورفع مستوى رضاهم.، بناء على توجيهات رئيس الجمهورية.