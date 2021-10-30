/658874/بقرار-من-الإمام-الطيب-مد-فترة-تسديد-المصروفات-المدرسية

وافق شيخ الأزهر، الإمام أحمد الطيب، على مد فترة تسديد المصروفات الدراسية بالمعاهد النموذجية الأزهرية وذلك حتى 31/12/2021 بدون غرامات، وذلك بعدما تقدم عدد كبير من أولياء الأمور التماس إلى شيخ الأزهر.

دوت الخليج

مد فترة تسديد المصروفات المدرسية بالمعاهد الأزهرية

وكانت مؤسسة الأزهر قد أصدرت عددًا من الإعفاءات بالنسبة لطلاب بالمدارس الخاصة بقطاع المعاهد، ومنهم أبناء العاملين التابعين لقطاعات الأزهر، وأيضًا أبناء الأم المعيلة.

هذا وكان قطاع المعاهد الأزهرية قد أكد أنه يتم تخفيض نسبة 50% لأبناء العاملين التابعين لقطاعات الأزهر المختلفة بالمحافظات والمناطق الأزهرية المقيدين بجميع المراحل التعليمية بالمعاهد الأزهرية العادية والنموذجية المحصلة من مقابل الخدمات الإضافية طبقاً لقرار المجلس الأعلى رقم 88 لسنة 2019 م مع اتباع نشرة التعليمات المرسلة الخاصة بأبناء العاملين، على أن يكون آخر موعد لسداد المصروفات 31 أكتوبر.

تخفيض نسبة 50% لأبناء العاملين التابعين لقطاعات الأزهر

كما أن قطاع المعاهد الأزهرية، قد أكد سريان قرار فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف ، رقم 223 لسنة 2011، والذى ينص على إعفاء الطلاب الأيتام، وكذلك سريان القرار رقم 74 أ سنة 2016 بإعفاء الطلاب المكفوفين من المصروفات الدراسية ، ويتم سداد المصروفات لأبناء الأم المعيلة مع اتباع نشرة التعليمات الخاصة بهذه الحالات.

وحدد قطاع المعاهد الأزهرية مصروفات المعاهد العادية مصروفات المعاهد الأزهرية الابتدائية العادية والنموذجية لجميع المراحل وهي على النحو الآتي: بالنسبة لمصروفات المعاهد الأزهرية العادية: تبلغ مصروفات المعاهد العادية التمهيدي 49 جنيهًا، كما تبلغ مصروفات المعاهد الأزهرية العادية لتلاميذ المرحلة الابتدائية 49.5 جنيها ، فيما تبلغ مصروفات المعاهد الأزهرية العادية لتلاميذ المرحلة الإعدادية 59.5 جنيها، كذلك تبلغ مصروفات المعاهد الأزهرية العادية لتلاميذ المرحلة الثانوية 72.5 جنيها.