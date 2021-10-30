/658865/رونالدو-يقود-تشكيل-مانشستر-يونايتد-الرسمي-لمباراة-توتنهام-بالدوري-الإنجليزي

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وتعتبر هذه المباراة هامة لكل فريق خاصة بعد الهزيمة خلال الأسبوع الماضي أمام ليفربول وويستهام على الترتيب.

وخسر مانشستر يونايتد أمام ليفربول بخماسية نظيفة الأسبوع الماضي، بينما خسر توتنهام أمام ويست هام بهدف نظيف.

ويقود كريستيانو رونالدو تشكيلة الفريق الأساسية للمباراة من أجل البحث عن الفوز الغائب منذ جولات.

وفيما يلي تشكيل مانشستر يونايتد الرسمي لمباراة توتنهام:

حراسة المرمى: دي خيا

خط الدفاع: ليندلوف، ماجواير، فاران، لوك شاو

خط الوسط: فريد، وان بيساكا، برونو فيرنانديز

خط الهجوم: كافاني، كريستيانو رونالدو، ماكتومناي

موعد مباراة توتنهام ضد مانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي

يدخل فريق مانشستر يونايتد ، مباراته أمام نظيره توتنهام، في المواجهة التي من المقرر إقامتها في تمتم الساعة السادسة والنصف مساء اليوم السبت، على ستاد توتنهام هوتسبير، ضمن منافسات الجولة العاشرة من عمر مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز "بريميرليج" بالموسم الجارى 2021-2022.

انتهت أحداث الشوط الأول بين ليفربول ومانشستر يونايتيد، بنتيجة أربع أهداف دون رد، لصالح الريدز، في لقاء الجولة التاسعة من منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز.

لم يخسر ليفربول أمام يونايتد في الزيارات الثلاث الأخيرة لأولد ترافورد في الدوري الإنجليزي، ويسعى فريق يورغن كلوب للبقاء دون هزيمة للمباراة الرابعة على التوالي للمرة الأولى منذ أكتوبر 1992.

أهداف المباراة:

وتمكن نابي كيتا أن يسجل الهدف الأول، بعدما استلم كرة من محمد صلاح، نجم الدوري الإنجليزي.

وتمكن جوتا أن يستغل عرضية جيدة من ألكسندر أرنولد من الجبهة اليمنى، ليسدد الكرة بالقدم اليسرى/ معلنا عن الهدف الثاني للريدز.

وصنع نابي كيتا الهدف الثالث لمحمد صلاح، ليرد الهدية للنجم المصري بعدما صنع له الهدف الأول.

ووصل صلاح للهدف رقم 106 في تاريخ الدوري الإنجليزي، بعد تسجيله الهدف الثاني له في شباك اليونيايتد.

تشكيل ليفربول أمام مانشستر يونايتد:

حراسة المرمى: أليسون بيكر.

خط الدفاع: ألكسسندر أرنولد – فان دايك – براهيما كوناتي – اندي روبيرتسون.

خط الوسط: جيمس ميلنر – هيندرسون – نابي كيتا.

خط الهجوم: ديجو جوتا – محمد صلاح – فرمينو.