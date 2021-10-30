/658866/هاري-كين-يقود-تشكيل-توتنهام-الرسمي-لمباراة-مانشستر-يونايتد

أعلن نونو سانتو سبريتو تشكيل توتنهام الرسمي لمباراة مانشستر يونايتد بالدوري الإنجليزي.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل: ويسعى توتنهام العودة للنتائج الإيجابية وتحقيق الفوز بعد الخسارة في الجولة الماضية أمام وست هام بهدف نظيف. وفيما يلي تشكيل توتنهام الرسمي للمباراة: حراسة المرمى: هوجو لوريس خط الدفاع: رويال، إيريك داير، روميرو، دافيز خط الوسط: سكيب، هويبيرج، لوسيلسو خط الهجوم: هاري كين، سون هيونج مين، لوكاس رونالدو يقود تشكيل مانشستر يونايتد الرسمي لمباراة توتنهام بالدوري الإنجليزي أعلن أولي جونار سولشاير تشكيل مانشستر يونايتد الرسمي لمباراة توتنهام بالدوري الإنجليزي. وتعتبر هذه المباراة هامة لكل فريق خاصة بعد الهزيمة خلال الأسبوع الماضي أمام ليفربول وويستهام على الترتيب. وخسر مانشستر يونايتد أمام ليفربول بخماسية نظيفة الأسبوع الماضي، بينما خسر توتنهام أمام ويست هام بهدف نظيف. مباراة توتنهام ومانشستر يونايتد ويقود كريستيانو رونالدو تشكيلة الفريق الأساسية للمباراة من أجل البحث عن الفوز الغائب منذ جولات. وفيما يلي تشكيل مانشستر يونايتد الرسمي لمباراة توتنهام: حراسة المرمى: دي خيا خط الدفاع: ليندلوف، ماجواير، فاران، لوك شاو خط الوسط: فريد، وان بيساكا، برونو فيرنانديز خط الهجوم: كافاني، كريستيانو رونالدو، ماكتومناي

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر هاري كين يقود تشكيل توتنهام الرسمي لمباراة مانشستر يونايتد على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع تحيا مصر وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.