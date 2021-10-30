ليفربول يتعثر أمام برايتون ويتعادل إيجابياً ويفقد الصدارة لصالح تشيلسي بالدوري الإنجليزي

/658869/ليفربول-يتعثر-أمام-برايتون-ويتعادل-إيجابيا-ويفقد-الصدارة-لصالح-تشيلسي-بالدوري-الإنجليزي

نجح برايتون الانجليزي بتحققق مرتدة سريعة علي نظيره ليفربول ليحقق تعادلا شيقا، في المباراة التي إقيمت على ملعب "أنفيلد"، ضمن منافسات الجولة 10 من الدوري الإنجليزي الممتاز، وتعادل الفريقان بهدفين لكل فريق.

ويرصد دوت الخليج التفصيل:

في البدايه تقدم ليفربول بهدفين في شباك برايتون، سجل الهدف الأول هندرسون من تمريره رائعة من محمد صلاح في الدقيقه الرابعه من عمر الشوط الأول ،كما قام ساديو ماني من رأسيه قويه بتسجيل الهدف الثاني بعد متابعة رائعة لكرة تشامبرلين.

وقبل نهاية الشوط الأول فاجئ برايتون الجميع وسجل الهدف الأول في الدقيقة 44، عن طريق إينوك مويبو، ومع بداية الشوط الثاني كانت السيطرة للضيوف بشكل كامل حتى حققوا التعادل الهام لهم خلال المباراة.

وكان برايتون قد خسر الجولة الماضية أمام مانشستر سيتي برباعية مقابل هدف واحد، وجاء التعويض من جراهام بوتر مدرب الفريق أمام الريدز اليوم.

بعد هذا التعادل يرتفع رصيد ليفربول إلى 22 نقطة، ويتواجد تشيلسي في المقدمة برصيد 23 نقطة، ويبتعد عن أقرب منافسية.

وكان تشيلسي قد حقق فوزا هاما على حساب نيوكاسل يونايتد بثلاثة أهداف نظيفة، وأقيمت المباراة على ملعب سانت جيمس بارك.

روبيرتسون: محمد صلاح الأفضل في العالم.. وأتمنى الإستمرار باللعب معه

كشف الأسكتلندي أندي روبيرتسون الظهير الأيسر لنادي ليفربول الإنجليزي، عن أفضل لاعب في العالم في الفترة الحاليه، بالأخص بعد إقتراب حفل جائزة أفصل لاعب من قبل مجلة فرانس فوتبول الفرنسية.

وتحدث روبرتسون لشبكة "سكاي سبورتس" الإنجليزية قائلا: "أعتقد أن الطريقة التي يلعب بها صلاح منذ بداية الموسم لا تصدق".

وأكمل "تراه يسير في الملعب ويشعر أنه سيسجل هدفا من أي فرصة سيحصل عليها".

متى لا يحصل محمد صلاح على حقه ؟

قال: "أكثر شيء لا يحصل صلاح على حقه فيه هو معدل عمله وطريقة دفاعه لمساعدة ترينت ألكسندر أرنولد والطريقة التي يساعد بها الدفاع ككل هذا عندما يكون في أفضل حالاته عندما يصنع الفرص ويسجل الأهداف، عندما يكون عقليا قويا للغاية".

وواصل اللاعب الأسكتلندي حديثه "صلاح لاعب لا يصدق وأعتقد أنه حاليا أفضل لاعب في العالم وسوف يستمر في القيام بما يقوم به".

ماذا عن أداء محمد صلاح ؟

قال: "صلاح لا يريد الاستمرار على نفس الأداء لتسعة أو عشرة مباريات فقط وهو ما قام به بالفعل بل يريد الاستمرار للموسم كله وهو ما قام به من قبل لأن هذا يعطينا أفضل فرصة لتسجيل الأهداف والفوز بالبطولات".

وعن تجديد تعاقد صلاح الذي ينتهي بنهاية موسم 2023 قال روبرتسون: "صلاح قال إنه سيكون سعيدا بالاستمرار هنا والامر الآن متروك له وللنادي للتوصل إلى الاتفاق".

وماذا عن تجديد عقد محمد صلاح ؟

قال: "أتمنى أن أستطيع مواصلة اللعب به، أحب اللعب معه ومع كل زملائي في الفريق ولا أريد رؤية أي منهم يغادر".

واختتم روبرتسون حديثه "لنترك الأمر لصلاح وللنادي وأنا واثق أن الكل يريد التوصل لاتفاق مرضي للجميع لأنه لو لم يكن صلاح الأفضل في العالم هو بالتأكيد يتواجد في ذلك النقاش وأحد نوعية اللاعبين الذين تريدهم في هذا النادي وما يستحقه الجمهور، أتمنى أن يستمر معنا لفترة أطول".