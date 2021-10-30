/658872/الدفع-بـ-3-سيارات-للسيطرة-على-حريق-داخل-شقة-سكنية-بالقليوبية

نجحت قوات الحماية المدنية بالقليوبية، اليوم السبت، في السيطرة على حريق هائل إندلاع داخل شقة سكنية بعقار في منطقة الوحدة العربية دائرة قسم شرطة ثان شبرا الخيمة، دون خسائر بشرية أو إصابات، وتم تحرير المحضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.

دوت الخليج يرصد في السطور التالية تفاصيل السيطرة على حريق داخل شقة سكنية بعقار في منطقة الوحدة العربية دائرة قسم شرطة ثان شبرا الخيمة إندلاع حريق بشقة سكنية ترجع تفاصيل الواقعة عندما تلقى اللواء محسن شعبان مدير أمن القليوبية، إخطارا من العميد هيثم شحاته مدير الحماية المدنية بالقليوبية، يفيد ورود بلاغ من غرفة عمليات النجدة بإندلاع حريق بشقة سكنية بأحد العقارات بمنطقة الوحدة العربية دائرة قسم شرطة ثان شبرا الخيمة. الدفع بـ 3 سيارات وعلي الفور جرى الدفع بـ3 سيارات إطفاء إلى مكان الحريق، وبفضل جهود رجال الحماية المدنية بالقليوبية، تمت السيطرة على الحريق ومنع امتداده للمناطق المجاورة، وبالمعاينة والفحص، أتضح أن الشقة بالدور الرابع علي مساحة 100متر مكونة من 3 غرف وصالة ومطبخ وحمام، ملك "عمرو أ م"، 38 عامًا، محاسب. وبسؤال مالك الشقة علل إندلاع الحريق نتيجة حدوث ماس كهربائي بالثلاجة الكائنة في مطبخ الشقة، وتم تحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق، واستدعت المعمل الجنائي لبيان سبب الحريق.

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