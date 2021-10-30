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كشف المخرج خالد الحجار، أخر تطورات الحالة الصحية للفنان الكبير زكي فطين عبد الوهاب، بعدما أعلن مؤخرا عن نشاط الورم مرة أخرى في المخ، مشرا إلى أنه يشهد فترة صعبة الأن.

دوت الخليج يرصد أخر تطورات الحالة الصحية لـ زكي فطين عبد الوهاب

وكتب خالد الحجار عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك: “يا رب أشفِ وخفف عن صديقي الحبيب زكي فطين عبد الوهاب، يا رب وقف الألم.. أنت القادر وأنت الرحيم”.

وكان كشف الفنان الكبير زكي فطين عبدالوهاب، تفاصيل الواقعة التي تعرض لها، عصر أمس الأحد، أثناء عودته إلى المنزل ،

وقال في اتصال هاتفي، لبرنامج «مساء dmc» المذاع على قناة «dmc» الفضائية، الاثنين: «موضوع السرقة التي تعرضت لها بسيط جدًا، وأنا كنت بتريق عليه، والموضوع مش كبير، واللي عملوا كدة دمهم خفيف».

وأضاف: «أنا لم أشك فيهم، بسبب دوخة من الأدوية اللي بخدها وبعد الحادثة أخدت تاكسي لغاية البيت، وحظي الكويس إن البطاقة والمستندات الشخصية في جيب القميص».

تفاصيل مرض زكي فطين عبد الوهاب

وعن حالته الصحية، قال: «أنا خلصت 15 جلسة على المخ، وحاليًا في مرحلة الخضوع لأشعة على الرئة، لأن الورم نشط تاني، وهعمل مسح ذري على العظام، وبعدها سوف أذهب لعلاج ألم شديد في البطن، وكل هذا سوف يتحدد خلال الأسبوع المقبل».

كان الفنان زكي فطين، أعلن مؤخرًا، وفاة أحد أصدقائه المقربين، والذي يدعى طارق المرصفي، حيث كان يتمنى مقابلته ويجلسا معًا لفترة.

وكتب زكي فطين عبد الوهاب في منشور عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك: توفى صديقي العزيز طارق المرصفى.. كان بينا ميعاد نتقابل وكان مُصر ياخدني.. وأقعد عنده في المعادي كام يوم.. طارق المرصفي، معربًا عن حزنه، حيث كان يتمنى مقابلته ويجلسا معًا لفترة.

وتابع الفنان زكي فطين عبد الوهاب: وياخد باله منيّ.. وأبعد عن جو العلاج والمستشفيات.. وللأسف مالحقتش أشوفه.. ربنا يصبرك يا كريمة.. طارق كان غالي علينا كلنا.. الله يرحمه.