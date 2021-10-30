/658875/تنسيقية-شباب-الأحزاب-والسياسيين-تنعي-وفاة-عم-الزملاء-إبراهيم-ومصطفى-الشهابي

بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره، تتقدم تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين بخالص التعازى وأصدق المواساة، للزملاء إبراهيم الشهابي نائب محافظ الجيزة، و مصطفى الشهابي عضو التنسيقية.في وفاة عمهما المغفور له اللواء أ.ح نبيل الشهابي أحد أبطال حرب أكتوبر المجيدة، سائلين المولى عز وجل له بالرحمة والمغفرة.

دوت الخليج

تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين

هذا وأطلقت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين منتدى حقوق الإنسان ضمن استراتيجيتها الجديدة.

ويستهدف المنتدى التشابك بالملفات المتعلقة بحقوق الإنسان والمساواة والتمكين والدمج المجتمعي وحقوق المرأة والطفل وذوي الاحتياجات الخاصة والملف الدولي لحقوق الإنسان وذلك بهدف تطوير التناول المصري لقضايا حقوق الإنسان.

يذكر أن وفدا من تنسيقية شباب الاحزاب والسياسيين، شارك في المائده المستديره التي نظمتها جمعية السادات للتنمية بالتعاون مع السفارة الألمانية بالقاهرة تحت عنوان الزيادة السكانية وتأثيراتها على الأوضاع الاقتصادية، والاجتماعية، والصحية في الحاضر، والمستقبل.

وذلك بحضور سفير المانيا بالقاهرة، ومحمد أنور السادات رئيس الجمعية. وضم وفد التنسيقية النائب علاء عصام عضو مجلس النواب، والنائب رامي جلال، والنائبة هيام فاروق أعضاء مجلس الشيوخ، ونيفين إسكندر، وماجد طلعت أعضاء التنسيقية.

كما شارك في اللقاء نخبة من نواب البرلمان بغرفتيه وعدد من القيادات الحزبية والأكاديميين والمجتمع المدني المهتم بالقضية السكانية . ودار النقاش حول اهمية القضية السكانية وتأثيراتها، وضروره توفير التوعية اللازمة ودعم الدوله في سبل التصدي لها.