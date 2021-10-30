جدة - نرمين السيد - وجه رئيس مدينة سفاجا ياسر شعبان، برفع درجة الاستعداد القصوى لموسم السيول والأمطار ومراجعة مدى استعداد غرفة الطوارئ مع التأكيد على عدم وجود عوائق فى مخرات السيول، ومتابعة تقارير الأرصاد الجوية وتوقعات حالة الطقس.





وشدد رئيس مدينة سفاجا، فى بيان اليوم السبت، على ضرورة التأكد من جاهزية ماكينات الشفط وتخصيص أماكن ملائمة لعملها بجوار بالوعات تصريف المياه، ودعم المناطق التى تشهد تجمعات للمياه ببالوعات للصرف. وأشار إلى تشكيل لجنة من الإدارات المختصة بالوحدة المحلية لمدينة سفاجا للمرور على البرابخ والسيول بجميع أنحاء المدينة، للتأكد من صلاحيتها استعدادا لموسم الأمطار والسيول، موضحا أن اللجنة تفقدت جميع التجهيزات من برابخ وسدود وبحيرات المنشأة بطريق (سفاجا / قنا) وطريق (سفاجا / سوهاج) للوقوف على مدى جاهزيتها واستعداد هذه المنشآت لمجابهة السيول والحد من تأثيرها على حركة المرور، تنفيذا لخطة الدولة وتعليمات محافظ البحر الأحمر عمرو حنفى.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر رفع درجة الاستعداد القصوى لمواجهة موسم السيول والأمطار بسفاجا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.