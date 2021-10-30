تطعيم مليونين و500 ألف مواطن باللقاح المضاد لكورونا بالشرقية

جدة - نرمين السيد - قال وكيل وزارة الصحة بالشرقية هشام شوقى مسعود، إن إجمالى عدد المواطنين الذين جرى تطعيمهم بلغ مليونين و499 ألفا و351 مواطنا، منهم مليون و585 ألفا و559 حصلوا على الجرعة أولى، و913 ألفا و792 تلقوا الجرعة الثانية جرعة ثانية.





وأوضح وكيل وزارة الصحة، فى بيان صادر اليوم الخميس، أنه جرى الانتهاء من تطعيم 130 ألفا و974 من العاملين بالتربية والتعليم، و59 ألفا و746 من الطلاب والعاملين بجامعة الزقازيق، و130 ألفا و315 من العاملين بالجهاز الإدارى للدولة، و85 ألفا و402 من المواطنين المسافرين للخارج.

وأشار إلى أن إجمالى مراكز تقديم اللقاح المضاد لفيروس كورونا بنطاق المحافظة، بلغ 143 مركزا، منها 69 مركزا لتطعيم للمواطنين و30 مركزا لتطعيم المسافرين و19 مركزا بالنوادى ومراكز الشباب و 25 مركزا بالمستشفيات.

وأضاف "مسعود"، أن يجرى تسيير 11 أتوبيسا بمختلف أنحاء المحافظة، بالإضافة إلى حافلة رئيسية موجودة بمدينة الزقازيق، تقوم بتسجيل المواطنين من أمام ديوان عام المحافظة، وتجوب الميادين والشوارع الرئيسية بالمدينة، حيث سيتم التحرك لميدان الزراعة، ثم شارع فاروق، يليها موقف المنصورة، ثم ميدان القومية بالزقازيق، وذلك لوصول الخدمة لأكبر شريحة من المواطنين.

وقام "مسعود" بالمرور على الفرق الطبية الكائنة بالميادين والمواقف الرئيسية ومواقف السيارات للتأكد من انتظامها فى العمل والالتزام بتطبيق الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية أثناء التسجيل والتطعيم، وسرعة إنهاء كافة الإجراءات بسهولة، تيسيرًا على المواطنين.

وتشهد حملة (معا نطمئن ..سجل الآن) بمحافظة الشرقية إقبالا متزايدًا من المواطنين للتطعيم بلقاح كورونا، فى إطار حرص القيادة السياسية للحفاظ على صحة الشعب المصرى، وتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، بالتوسع فى حملة تطعيم المواطنين بلقاح كورونا، لمواجهه الموجة الرابعة من فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".