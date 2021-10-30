فيديو.. وزير الدفاع يشهد الاحتفال بتخريج دفعات جديدة من المعاهد الصحية

جدة - نرمين السيد - شهد الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى، الاحتفال بتخريج الدفعة الخامسة من المعهد الصحى للذكور دفعة مساعد أول شهيد شفيق زكى بشارة، والدفعة الرابعة من المعهد الصحى للإناث دفعة مساعد أول شهيد منصور أمين على سلامة، بحضور الفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة وقادة الأفرع الرئيسية وعدد من كبار قادة القوات المسلحة.





بدأت مراسم الاحتفال بعرض قدمه الطلبة والطالبات بالدراجات الهوائية تضمن عدة لوحات استعراضية تظهر مدى الكفاءة البدنية التى وصل إليها الطلاب داخل المعاهد الصحية، كذلك تنفيذ عروض المهارات البدنية التى تمثل الركيزة الأساسية لبناء الفرد المقاتل داخل القوات المسلحة.

وتضمن العرض الرياضى تنفيذ عدد من تمارين الإعداد البدنى التى يتم التدريب عليها بشكل يومى، والتى أظهرت الاستعداد القتالى العالى للخريجين من الذكور والإناث على حد سواء، أعقبها عرضًا لتنفيذ عدد من أنماط الرمايات بالأوضاع المختلفة أظهر مدى المستوى الراقى الذى يبرز احترافية الخريجية.

تلى ذلك عرضًا للمهارات التخصصية التمريضية للطلبة من خلال غرف المحاكيات التى توضح الأسلوب المتطور للطلبة والذى يراعى فيه إتقانهم للغة الإنجليزية مما يمكنهم من استخدام أحدث الأجهزة والمعدات الطبية بدقة عالية، كذلك استعراض الدور الهام الذى يقوم به التمريض فى تقديم الرعاية الصحية والتطعيم لمجابهة فيروس كورونا، والدور الحيوى لعناصر التمريض بمبادرة "حياة كريمة" من خلال تقديم نموذج محاكاة لإحدى القرى التى يقدم لها خدمة طبية متميزة، أعقبه تقديم فرقة الموسيقات العسكرية المستحدثة داخل المعهد الصحى للإناث عرضًا فنيًا وموسيقيًا لمجموعة من المعزوفات الموسيقية التاريخية والأغانى الوطنية.

وفى أداء متميز وانضباط عسكرى راقى، قدمت مجموعات من الطلبة والطالبات من خريجى المعاهد الصحية عرضًا عسكريًا يتقدمهم حملة الأعلام، وفى لمسة وفاء رفرفت صور لرموز من شهداء الوطن الأبرار فى ساحة العرض الذين ضحوا بأنفسهم وامتزجت دمائهم الذكية بثرى مصر المقدس، كما عزفت الموسيقات العسكرية سلام الشهيد فى تقليد راسخ وأصيل وعرفانًا بتضحيات شهدائها الأبرار، وكرم القائد العام للقوات المسلحة، أسر الشهداء التى سميت بأسمائهم الدفعات، تقديرًا لتضحياتهم الغالية من أجل مصر.