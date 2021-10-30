هدف من عالم آخر.. الخزري يسجل هدفا عابرا للقارات في الدوري الفرنسي.. فيديو

سجل النجم التونسي وهبي الخزري هدفا عالميا لفريق سانت إيتيان الفرنسي، في فريق ميتز، لينجح في خطف هدف التعادل 1-1، خلال المباراة المقامة حاليا بين الفريقين في الجولة الـ12 من منافسات الدوري الفرنسي.

وجاء الهدف بعد مضي 16 دقيقة وخلال تقدم ميتز بنتيجة 1-0، خطف الخزري الكرة من على حدود منطقة جزاءه بعد هجمة للخصم، ليسدد الكرة من مسافة بعيدة للغاية وقبل منتصف الملعب، بعد أن لمح حارس الضيوف متقدم بشكل كبير.

ونجح الخزري في تسجيل هدف التعادل لفريقه لتصبح النتيجة 1-1 في المباراة الذي انتهى الشوط الأول منها على نفس النتيجة.

وكانت تقارير قد رجحت غياب الخزري عن المباراة بعد أن اشتكى نجم الكرة التونسية من إصابة في كاحله، ولكنه شارك اليوم من البداية بشكل طبيعي.

ويلعب الخزري بقميص سانت إيتيان منذ عام 2018 وقد خاض 80 مباراة منذ ذلك الوقتت ونجح في تسجيل 26 هدفا.