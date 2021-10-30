برئاسة النائب عاطف ناصر..شكاوي النواب تناقش 25 اقتراح برغبة..و10 طلبات إحاطة على طاولة النقل..و7 أمام الصحة..غدا

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تستأنف اللجان النوعية بمجلس النواب عقد اجتماعاتها لمناقشة عدد من طلبات الاحاطة والاقتراحات ومشروعات القوانين المقدمة من النواب، وتعقد لجنة الاقتراحات والشكاوىبرئاسة النائب عاطف ناصر اجتماعها غدا الأحد لمناقشة الاقتراحات المقدمة من كلا من:

دوت الخليج يرصد تفاصيل اجتماعات اللجان النوعية بمجلس النواب غدا

اجتماع لجنة الشكاوى والاقتراحات

- الاقتراح برغبة المقدم من النائب زكريا حسان، بشأن إنشاء مجمع مدارس (ابتدائى – إعدادى – ثانوى) لخدمة قرية الحووايش بحرى وقبلى والقرى المجاورة – مركز أخميم – محافظة سوهاج.

- الاقتراح برغبة المقدم من النائب محمود أبو الخير، بشأن إجراء توسعات وإنشاء جناح جديد بمدرسة منشأة برديس الابتدائية الجديدة بمركز البلينا – محافظة سوهاج.

-الاقتراح برغبة المقدم من النائب محمد عبدالحميد هاشم، بشأن إنشاء مدرسة ابتدائى بقريتى الشراقوة البحرية، البلاحى – مركز سيدى سالم – محافظة كفر الشيخ.

-الاقتراح برغبة المقدم من النائب إبراهيم أبو شعيرة، بشأن استكمال العمل بإحلال وتجديد مدرسة الفا رابى الثانوية المشتركة بقرية الجورة - إدارة الشيخ زويد التعليمية – محافظة شمال سيناء.

-الاقتراح برغبة المقدم من النائب أحمد الشريف، بشأن إنشاء مبنى إضافى بمدرسة فلسطين الابتدائية والتابعة لإدارة برج العرب التعليمية – محافظة الإسكندرية.

- الاقتراح برغبة المقدم من النائب أحمد حته، بشأن إقامة مدرسة تعليم أساسى ببندر ومدينة العدوة– محافظة المنيا. -الاقتراح برغبة المقدم من النائب مجدى الأمير، بشأن توسعة أو إنشاء مبنى إضافى بمدرسة جديدة المنزلة الإعدادية المشتركة بقرية جديدة المنزلة – مركز المنزلة – محافظة الدقهلية.

-الاقتراح برغبة المقدم من النائب محمد نجيب خالد نور الدين، بشأن إقامة مدرسة ثانوية صناعية مشتركة على مساحة (2 فدان) بحوض النقاقيل – زمام مركز الجمالية – محافظة الدقهلية.

-الاقتراحين برغبة المقدمين من النائب محمد حمدي دسوقي:

الأول: بشأن استكمال الصرف الصحى بقرية منقباد – مركز أسيوط – محافظة أسيوط. الثانى: بشأن إلغاء الشرط الوارد بالاشتراطات البنائية الذي يتطلب الا تقل واجهة العقار عن مساحة (8,5م).

- الاقتراح برغبة المقدم من النائب علاء سليمان، بشأن إنشاء وحدات اسكان اجتماعي للمواطنين بمدينة ناصر الجديدة – محافظة أسيوط.

- الاقتراح برغبة المقدم من النائب جمال الشورى، بشأن إنشاء شبكة مياه شرب لمدينة النجيلة غرب– محافظة مطروح.

- الاقتراح برغبة المقدم من النائبة ضحا مصطفى، بشأن عمل شبكات صرف صحى بمنطقة تقسيم النورة – أو النجيل – التابع لحى شرق المنصورة – محافظة الدقهلية.

- الاقتراح برغبة المقدم من النائب زكريا حسان، بشأن استكمال خدمة الصرف الصحى لقريتى العزبة والعرب – مركز أخميم – محافظة سوهاج.

-الاقتراح برغبة المقدم من النائب عبدالباقى تركيا، بشأن إحلال وتجديد وتطوير محطة معالجة جميزة بنى عمرو، ومحطة عودة سالم – مركز ومدينة ديرب نجم – محافظة الشرقية.

مياه الشرب بالقليوبية

-الاقتراح برغبة المقدم من النائب عادل عامر، بشأن إقامة محطة لمياه الشرب بقرية أبو الغيط بمركز القناطر الخيرية – محافظة القليوبية. - الاقتراح برغبة المقدم من النائب محمد سعد الصمودى، بشأن تطوير محطة مياه الشرب بمركز مطوبس – محافظة كفر الشيخ.

- الاقتراح برغبة المقدم من النائب محمد حمدي دسوقي، بشأن إنشاء مكتب بريد لخدمة أهالى حى غرب أسيوط بأرض أملاك دولة بمنطقة الشادر – محافظة أسيوط. - الاقتراحين برغبة المقدمين من النائب زكريا حسان:

الأول: بشأن إنشاء مكتب بريد بنجع على الفقير – قرية آبار الملك مركز أخميم –محافظة سوهاج. الثاني: بشأن تركيب بوكسات تليفونات أرضية بقرية الكولا – مركز أخميم – محافظة سوهاج.

- الاقتراح برغبة المقدم من النائب علاء سليمان، بشأن استمرار - العمل بمكتبي بريد البورة، الهدايا بمركز أسيوط - محافظة أسيوط.

- الاقتراح برغبة المقدم من النائب سامى سليم، بشأن إنشاء مكتب بريد بقرية أم عزام – مركز القصاصين – محافظة الإسماعيلية.

- الاقتراحين برغبة المقدمين من النائب إبراهيم أبو شعيرة: الأول: بشأن بناء مركز شباب في قرية أبو طويلة بمدينة الشيخ زويد – محافظة شمال سيناء. الثانى: بشأن إحلال وتجديد مبنى مركز شباب الشلاق بمدينة الشيخ زويد – محافظة شمال سيناء.

-الاقتراح برغبة المقدم من النائب إبراهيم عويس، بشأن إزالة المبنى الإداري المتهالك بمركز شباب أجهور الصغرى – مركز القناطر الخيرية – محافظة القليوبية.

تناقش لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، برئاسة النائب علاء عابد، عددًا من طلبات الإحاطة المقدمة من النواب، خلال اجتماعها غدًا الأحد، حيث تناقش طلب الإحاطة المقدم من النائب عبدالباقي تركيا، بشأن سرعة الانتهاء من المرحلة الرابعة والأخيرة من الطريق الإقليمي محور شرق الدلتا لتعظيم الاستفادة من الطرق الجديدة التي تم تنفيذها ومنع التكدسات المرورية داخل مدينة الزقازيق.

صحة النواب تناقش طلب إحاطة مقدم من النائب طارق رضوان بشأن تأخرأعمال تنفيذ مستشفى دارالسلام بسوهاجصحة النواب تناقش طلب إحاطة مقدم من النائب طارق رضوان بشأن تأخرأعمال تنفيذ مستشفى دارالسلام بسوهاج اتصالات النواب تناقش 5 طلبات إحاطة لإنشاء مكاتب بريد بمركز مغاغة بالمنيا..غدا اتصالات النواب تناقش 5 طلبات إحاطة لإنشاء مكاتب بريد بمركز مغاغة بالمنيا..غدا دوت الخليج

نقل النواب تناقش 10 طلبات إحاطة النائبة إيفلين متى، عضو مجلس النواب، تقدمت بطلب إحاطة بشأن استكمال أعمال إعادة بناء كوبري جمصة الواصل من الطريق الدولي دمياط/ المنصور، وأيضًا طلب الإحاطة مقدم من النائب مكرم رضوان، بشأن ضرورة وضع حلول مناسبة للتكدس المرورى بمنطقة ميزانية ميت فارس/ مركز بنى عبيد الدقهلية ضمن مشروع ازدواج طريق ميت فارس/ بنى عبيد لكون تلك المنطقة يتقاطع بها خمس طرق رئيسية.

طلبات إحاطة النواب كما تناقش اللجنة فى اجتماعها، الإثنين المقبل، أيضا عدد موضوعات طلبات الإحاطة المقدمة من النواب.

• وتناقش طلب الإحاطة المقدم من النائب محمد الطوخي القصبي، بشأن انعدام الرؤية الصحيحة لعملية تطوير طريق القاهرة / الإسماعيلية الزراعي والتي لا تتفق مع طبيعة المكان، والغور على أملاك الأهالي وعدم تخطيط مداخل القرى والعزب الواقعة عليه.

• وطلب إحاطة مقدم من النائب محمد عبدالسلام حجازي، بشأن ضرورة إنشاء كوبري علوي على الطريق الزراعي أمام قرية كفر مساعد وكوبري أمام قرية صفط الحرية بمركز إيتاى البارود- البحيرة.

• وأيضًا طلب إحاطة مقدم من النائب أحمد الشيشينى، بشأن الحاجة الضرورية إلى تطوير الطريق الرابط بين محافظتي الغربية والبحيرة بداية من كوبرى كفر الزيات بمحافظة الغربية حتى قرية النجيلة مروراً بقرية شابور بمحافظة البحير

كما تناقش اللجنة فى إجتماعها الثلاثاء القادم برئاسة النائب علاء عابد، وأيضا عدد موضوعات طلبات الإحاطة المقدمة من النواب.

وأيضًا طلب الإحاطة المقدم من النائب، خالد أبو نحول، بشأن الحاجة إلى إنشاء كوبري علوي أعلى مزلقان فرشوط القبلي محافظة قنا الذي تم مناقشته في دور الانعقاد العادي الماضي وقررت اللجنة تحديد موعد لمعاينة الكوبري على الطبيعة خلال 15 يوما وحتى الان لم تتم المعاينة.

بالإضافة إلى طلب إحاطة مقدم من النائب، إيهاب رمزي، بشأن الحاجة إلى سرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة لإنشاء كوبري علوي أعلى السكة الحديد وترعة الابراهيمية بمركز بنى مزار- المنيا.

وأخيرًا طلب إحاطة مقدم من النائب محمد عبدالسلام حجازي، بشأن ضرورة إعادة تأهيل وتطوير مزلقاني السكة الحديد والأرصفة لقريتي كفر مساعد وصفط الحرية بمحافظة البحيرة.

لجنة الصحة

تعقد لجنة الصحة اجتماعها برئاسة النائب الدكتور أشرف حاتم، رئيس اللجنة لمناقشة طلبات الإحاطة المقدمة من:

مستشفي دار السلام المركزي -النائب طارق رضوان، بشأن تأخر أعمال تنفيذ مستشفى دار السلام المركزي بمحافظة سوهاج.

-النائبة رقية عبدالعزيز، بشأن عدم تواجد بروتوكول علاج معمم من قبل وزارة الصحة والسكان لمرضى الهيموفيليا (نزف الدم المزمن التلقائي دون سبب) أو كميات العلاج المناسبة والمنقذة للمرضى بالتأمين الصحي ونفقة الدولة.

مناقشة طلبات الإحاطة المقدمة من:

النائبة إيناس عبدالحليم، بشأن: وجود ضحايا نتاج بيزنس الولادة القيصرية في مصر. مراكز علاج الإدمان غير المرخصة. بيع أدوية ممنوعة على السوشيال ميديا دون رقابة الأجهزة المعنية.

النائب مجدي الأمير، بشأن: العجز الشديد في جميع التخصصات بمستشفى المطرية. العجز الموجود في مستشفى المطرية – محافظة دقهلية في بعض الأجهزة والأثاث. عدم وجود أطباء في الوحدات الصحية بمركز المنزلة - محافظة الدقهلية. عجز الأجهزة والأثاث بمستشفى المنزلة.

طلبات إحاطة مقدمة من النواب مناقشة طلبات الإحاطة المقدمة من:

- النائب حامد جلال جهجه، بشأن سرعة البدء في إنشاء مستشفى بشبيش المركزي بمركز المحلة الكبرى - محافظة الغربية وتوفير الاعتمادات المالية اللازمة.

- النائب نبيل عسكر، بشأن العجز الشديد في الأطباء البشريين بجميع الوحدات الصحية بقرى ههيا وأبو كبير.

النائب علاء الجعودي، بشأن الزحام الشديد في مواقع تلقي التطعيم للقضاء على فيروس كورونا.