/658880/نشوى-مصطفى-تعلن-تعرض-ابنتها-للتحرش-اترعبت-من-الموقف

كشفت الفنانة نشوى مصطفى تعرض ابنتها للتحرش اللفظي من قبل عدد من الأشخاص المجهولين، مشيرة إلى أنهم قاموا بالإشارة لها بأشارات “سافلة”، وأنها أنقذت نفسها لكنها تعاني من اضطراب الموقف.

دوت الخليج يرصد تعرض ابنة نشوى مصطفى للتحرش

كتبت نشوى مصطفى عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الإجتماعي فيس بوك:” النهاردة بنتي اتعرضت للتحرش من العربية دي وفضل يزنقوا عليها واترهبت وهى سايقة على كوبرى ناحية الهرم المنصورية”.

وتابعت: “وكلمتني وهي مفزوعة قلت لها حاولي تصوريهم وعملوا لها إشارات سافلة زي ماهو في الصورة كده، الحمد لله ربنا ستر وبنتي موقعتش من على الكوبري وهي مرعوبة من حجم العربية اللوري اللي بترهبها حسبي الله ونعم الوكيل فيهم”.

نشوى مصطفى ترحب بعودة توفيق عبد الحميد للتمثيل

وسبق وأن أعربت الفنانة نشوى مصطفى عن سعادتها البالغة بعودة الفنان القدير توفيق عبد الحميد للساحة الفنية من جديد بعد غياب دام طويلا، وذلك من خلال مشاركته في إحدى الأعمال الدرامية في رمضان 2022.

أعادت مصطفى نشر إعلان توفيق عبد الحميد عودته للفن من خلال إحدى مسلسلات رمضان القادم، وعلقت عليها قائلة: “الله الله الله.. أخيرًا الأستاذ راجع بإذن الله هنتفرج على إبداع عظيم وراقٍ”، وذلك عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الإجتماعي “فيسبوك”.

برنامج بنت البلد لنشوى مصطفى

يذكر أن برنامج «بنت البلد» الذي تقدمه الفنانة نشوى مصطفى على فضائية صدى البلد 2 من إنتاج وكالة “G.MEDIA” ورئيس مجلس إدارتها المنتج “خالد الغنيمي”، والتي أنتجت خلال سنوات عدد كبير من البرامج لمختلف القنوات المصرية، منها برنامج “هالة مصرية” للفنانة هالة فاخر، وبرنامج “في إيد أمينة” تقديم الإعلامية أمينة شلباية، وبرنامج “مسا الورد” تقديم الفنانة مادلين طبر، وبرنامج “ليالي تن” الذي تقدمه الإعلامية بوسي شلبي، وبرنامج “ست الكل” الذي تقدمه الفنانة “سلوى عثمان.