رامي عاشور يتألق على مسارح نيويورك بحفل غنائي جديد..غدا

/658881/رامي-عاشور-يتألق-على-مسارح-نيويورك-بحفل-غنائي-جديدغدا

يستعد الفنان ولا عب الإسكواش السابق رامي عاشور، لإحياء حفل غنائي جديد بمدينة نيويورك بالولايات المتحدة الأمريكية للمرة الأولى في مسيرته، والتي من المقرر أن يكشف به عن أحدث أغانيه قبل طرحها يوم 4 نوفمبر.

دوت الخليج يرصد موعد حفل رامي عاشور في نيويورك

ويترقب رامي عاشور طرح أغنيته “أكلم مين” في 4 نوفمبر المقبل وهي من كلماته وألحانه، والتي حرصت النجمة نيللي كريم زوجة شقيقه هشام علي دعمه والترويج للأغنية عبر خاصية ستوري بحسابها بموقع "انستجرام".

وطرح رامي عاشور أغنية "النار القايدة" فى حفل زفاف شقيقه هشام عاشور والنجمة نيللى كريم، الذي أقيم بمدينة الساحل الشمالي بيوم 11 أغسطس، بعدما أعلنت تأجيله 3 أيام حدادا على وفاة الفنانة دلال عبد العزيز، فضلا عن إلغاء حفل الحناء الذي كان سيقام اليوم الأحد والإقتصار على حفل الزفاف فقط.

ووكلت نيللي كريم المنتج جمال العدل عنها في عقد القران، وظهر وهو يمسك بيد العريس أثناء عقد القران ويعيد ما يقوله المأذون، في حضور عدد محدود من الأقارب والأصدقاء، ومن المقرر أن تقضي نيللي كريم وهشام عاشور شهر العسل، خارج مصر، وذلك لأنها لن تقيم حفل زفاف كبير في القاهرة أو الساحل.

حفل زفاف نيللي كريم وهشام عاشور

وظهرت نيلي بفستان أنيق وأثارت السوشيال ميديا باطلالاتها الناعمة بفستان زفاف الأبيض الأنيق المطرز بالورد على الأكمام دون أي تكلف في إطلالاتها، كما ظهرت بتسريحة شعر بسيطة دون أي إكسسورات غير طرحة الزفاف.

وظهر زوجها هشام عاشور بإطلالة شيك ببدلة من اللون الأبيض ولم يكتف في أناقته باختيار بدلة أنيقة لكنه اعتمد في ظهوره على إكسسورات لافته للانظار بنظارة شمس مناسبة لإطلالته مع ساعة أثارت الجدل.

نيللي كريم تشكر الجمهور بعد زفافاها

وجهت الفنانة نيللي كريم في أول ظهور لها بعد عقد قرانها على لاعب الإسكواش السابق هشام عاشور، اذ نشرت صورة لها مع زوجها هشام عاشور من عقد قرانهما خلال حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات “انستجرام”، وعلقت عليها، قائلا: “أود أن نشكر الجميع على جعل هذا اليوم خاصًا وفريدًا.. وشكرا لكل التمنيات الدافئة والرائعة التي كانت في حفل الزفاف"