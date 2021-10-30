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«الابن الشيطان» المسمى الأنسب لشاب انعدمت من قلبه الرحمة، وحلت القسوة بدلًا منها، حيث ساقته نفسه لأن يُقدم على قتل أمه ورميها فى إحدى المصارف.

دوت الخليج

«استرحمته فلم يرحم ضعفها».. قتل أمه وجردها من ملابسها والقاها في الترعة

بعد ساعات من البحث والتقصي عن سيدة البحيرة المختفية، سعى الأهالى إلى سؤال «عراف» بشأن مكانها، والأخير تمكن بوسيلة أو أخرى من إخبارهم مكانها تحت ورد النيل مقتولة.

وبسرعة سعى الأهالى إلى المكان الذى دلهم عليها العراف، ليجد سيدة البحيرة مقتولة وملقاه فى مصرف جانبي ومُجردة من ملابسها كاملة.

كشف ملابسات واقعة قتل شاب لوالدته

وتلقت على الفور مباحث البحيرة بلاغًا بشأن مقتل إحدى السيدات، وجرت التحريات بشأن الواقعة والتى بينت أن نجلها "منصور.ا 58 سنة" هو مرتكب الجريمة، وأقدم على الأمر بسبب خلافات على الميراث حيث قام بقطع رأسها بآلة حادة، وألقى الجثة في الترعة بعد وضعها في شوال.

ورصد دوت الخليج خلال الساعات الماضية بثًا مع أهالى قرية الرحمانية التى حدثت فيها الواقعة، والذين شرحوا بالتفصيل ما حدث منذ اختفاء سيدة الرحمانية.

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وكانت قوات الأمن بعد تلقيها البلاغ، تبين أن الجثة لسيدة مسنة تدعى "أنيسة.م، 86 سنة"، أن المجني عليها محرر لها محضر تغيب، حيث خرجت من المنزل ولم تعد منذ ما يقرب من شهر، تم حفظ الجثة في مشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة لمباشرة التحقيق للوقوف على أسباب الوفاة.