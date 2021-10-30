سمية الخشاب في أحضان عمرو دياب على شاطئ البحر.. «صور»

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دوت الخليج يرصد أحدث ظهور لسمية الخشاب مع الهضبة

وظهرت سمية الخشاب خلال الصور بفستان أزرق عاري الكتف، بجانب الهضبة الذي ارتدى تشيرت أسود مع نضارة شمسية لكلاهما، وظهرا في أحضان بعضهما البعض.

كما استطاعت الفنانة سمية الخشاب أن تلفت نظر الجمهور في الساعات القليلة الماضية من خلال وصلة رقص مثيرة شاركتها عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات “انستجرام”، لتنهال عليها التعليقات المعبرة عن إعجابهم بها وبأدائها، في إشارة منهم أنها تشبه الفنانة فيفي عبده.

وظهرت سمية الخشاب خلال الفيديو وهي ترقص على أنغام أغنية "ياهناه" للهضبة عمرو دياب، لليؤيدها عدد كبير من الجمهور على ذلك والبعض الأخر شببها بسلك طريق الفنانة والراقصة الشهيرة فيفي عبده.

سمية الخشاب ومحمد رمضان في وصلة رقص مثيرة بالجونة

وكانت قد كشفت الإعلامية بوسي شلبي عن فيديو جمع الفنان محمد رمضان بالفنانة سمية الخشاب في وصلة رقص مثيرة أثناء احتفاليات مهرجان الجونة السينمائي الدولي التي من المقرر أن تنتهي فاعلياته يوم 22 من الشهر المقبل.

وظهرت الخشاب خلال الفيديو الفنانة سمية الخشاب وترتدي فستانًا أسود اللون و«رمضان» مرتديًا قميصا متعدد الألوان ويترقصان مع بعضهم على أنغام إحدى الأغنيات بمهرجان الجونة ثم سرعان م التف رمضان لالتقاط الصور مع اثنين من جمهوره تاركا سمية ترقص بمفردها.

سمية الخشاب تشيد بالفنان محمد رمضان

وأشادت الفنانة سمية الخشاب بالفنان المتألق محمد رمضان بعد أن شاركا سويا بمسلسل «موسى» الذي عرض في الماراثون الرمضاني المنقضي ولاقى ردود فعل إيجابية وشعبية واسعة عبر السوشيا ميديا، مشيرة إلى أن رمضان لم يضف لها شيء مدي بل معنوي اذ شجعها على العمل الدؤب لتحقيق أحلامها.

فقالت الفنانة خلال استضافتها برنامج «أبلة فاهيتا» لايف من الدوبلكس على قناة ON: “«شغلي مع محمد رمضان لم يضف لي فلوس وفيه حاجة حلوة اتعلمتها منه، إن كل حاجة أكتبها بورقة وقلم ومانمش علشان أحقق حلمي وأشتغل، وهو مش بينام».

وكانت قد ظهرت سمية الخشاب مع الفنان محمد رمضان في رمضان المنقضي من خلال مسلسل “موسى” بشخصية زوجته، وهو من تأليف ناصر عبدالرحمن، إخراج محمد سلامة، وبطولة محمد رمضان، سمية الخشاب، رياض الخولي، سيد رجب، عارفة عبدالرسول، عبير صبري، هبة مجدي، صبري فواز، منذ رياحنة، فريدة سيف النصر، حمدي الوزير وتارا عماد.