مصر تستقبل 3 ملايين و634 ألف جرعة من لقاح فايزر بمطار القاهرة الدولى

وأوضح الدكتور خالد عبدالغفار، أن تلك الشحنة مقدمة من الحكومة الأمريكية عن طريق آلية "كوفاكس" بالتعاون مع التحالف الدولى للأمصال واللقاحات (GAVI)، وذلك فى إطار خطة الدولة للتنوع والتوسع فى توفير اللقاحات للمواطنين للحفاظ على مكتسبات التصدى للجائحة، لافتا إلى أن إجمالى جرعات لقاح "فايزر" التى تسلمتها مصر حتى الآن بلغ 8 ملايين و255 ألفا و520 جرعة.
ومن جانبه أشار الدكتور خالد مجاهد المتحدث الرسمى لوزارة الصحة والسكان، إلى أن لقاح "فايزر" حاصل على موافقة الاستخدام الطارئ من منظمة الصحة العالمية وهيئة الدواء المصرية، وهو عبارة عن جرعتين يفصل بينهما 21 يوما، لافتا إلى أن شحنة اللقاحات التى تم استلامها ستخضع للتحاليل فى معامل هيئة الدواء المصرية قبل توزيعها على مراكز التطعيم على مستوى الجمهورية.
وتناشد وزارة الصحة والسكان، المواطنين بالتسجيل على الموقع الإلكترونى للوزارة egcovac.mohp.gov.eg/#/registration لتلقى لقاحات فيروس كورونا، مؤكدة أن الدولة المصرية لا تدخر جهدا فى توفير اللقاحات للمواطنين بالمجان، من خلال التعاون الدائم مع المنظمات والجهات الدولية؛ لتوفير اللقاحات بما يضمن الحفاظ على مكتسبات الدولة فى التصدى للجائحة.
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