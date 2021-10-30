/658885/موسيماني-يعلن-قائمة-الأهلي-لمباراة-البنك-بالدوري

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وقرر موسيماني استدعاء 21 لاعبا لقائمة مباراة البنك الأهلي، وتواجد بعض الصفقات الجديدة، وشهدت القائمة كريم فؤاد لاعب الفريق الشاب والذي انتقل الموسم الماضي من نادي النجوم.

وفيما يلي قائمة الأهلي لمباراة البنك الأهلي:

حراسة المرمى: علي لطفي، حمزة علاء، مصطفى شوبير

خط الدفاع: أيمن أشرف، ياسر إبراهيم، محمد هاني، بدر بانون، كريم فؤاد، علي معلول

خط الوسط: محمود كهربا، محمد مجدي أفشة، حسين الشحات، بيرسي تاو، لويس ميكيسوني، أحمد عبد القادر، عمار حمدي

خط الهجوم: محمد شريف، حسام حسن.

الأهلي يحتفل بعيد ميلاد الخطيب: «أسطورة الكرة المصرية والإفريقية»

نشر الموقع الرسمي للنادي الأهلي عبر حسابة “انستجرام”، صور لمحمود الخطيب رئيس القلعة الحمراء، وذلك احتفالاً بعيد ميلاده الـ 67 حيث يعتبر بيبو الكرة المصرية من مواليد 30 أكتوبر عام 1954.

وكتب الموقع الرسمي للنادي الأهلي:نحتفل اليوم بعيد ميلاد أسطورة الكرة المصرية والإفريقية، الذي حفر اسمه بحروف من ذهب في قلوب الجماهير، نتمنى لك عيد ميلاد سعيدًا يا بيبو”.

وفيما يلي قائمة الخطيب الرسمية لانتخابات النادي الأهلي:

محمود الخطيب "الرئيس"

العامري فاروق "نائب الرئيس"

خالد مرتجي "أمين صندوق"

الأعضاء:

طارق قنديل

محمد شوقي

محمد الدماطي

مهند مجدي

محمد الغزاوي

خالد عبد القادر

محمد سراج الدين

محمد جمال الجارحي

مي عاطف.

وتقام انتخابات النادي الأهلي يومي 25 و 26 نوفمبر المقبل، ويغلق بابا لترشح للانتخابات مساء اليوم الجمعة، في تمام السابعة.

في مفاجأة كبرى، تقدم العامري فاروق، نائب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، برئاسة محمود الخطيب، بأوراق ترشحه للانتخابات المقبلة.

وعلم موقع دوت الخليج أن محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، تواصل هاتفيا مع العامري فاروق، وأبلغة بضرورة الترشح ، على مقعد نائب الرئيس، وعدم إنتظار عودة بيبو من المستشفي، وتقديم الأوراق معه.

وتفاجئ نائب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، بطلب الخطيب، ولكنه على الفور وصل إلى النادي وقام بتقيم أوراق ترشحه للانتخابات المقبلة.

وشهد اليوم قبل الأخير أحداثا كثيرة، وكان أهمها ترشح محامي الإعلامي توفيق عكاشة، خالد سليمان أبو العلا، على منصب الرئيس خلال الفترة القادمة.

أعرب محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، عن تقديره الشديد حسن حمدي رئيس النادي الأسبق، مؤكدًا أنه تشرف بمزاملته في الملاعب وأيضًا خلال العمل في مجلس إدارة الأهلي.

وقال محمود الخطيب خلال كلمته في حفل تكريم الكابتن حسن حمدي رئيس الأهلي الأسبق، والدكتور حسن مصطفى رئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد، إنه تعلم الكثير من الكابتن حسن حمدي، ويأتي في مقدمة ما تعلمه منه “حب الأهلي”، وكيفية إدارة المواقف الصعبة، بالإضافة إلى التعامل أيضًا مع الانتصارات وكيفية عدم المبالغة في الاحتفال وأن تكون الأمور متوازنة.