«أصل لأهدافي بأسرع الطرق»..محمد رمضان من داخل قصر نجل حاكم الإمارات..«صور»

/658888/أصل-لأهدافي-بأسرع-الطرقمحمد-رمضان-من-داخل-قصر-نجل-حاكم-الإماراتصور

شارك الفنان محمد رمضان الجمهور بمجموعة صور لها على دراجة نارية في إحدى زيارته لقصر نجل حكام دولة الإمارات الشيخ خليفة ابن زايد، في إشارة منه أنه يصل إلى أحلامة في الوقت القياسي.

دوت الخليج يرصد زيارة محمد رمضان لنجل حاكم دولة الإمارات

وعلق محمد رمضان على الصور عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات “انستجرام”: “من قصر الصديق الغالي، والأخ الكبير الشيخ سلطان بن خليفة بن زايد ابن حاكم دولة الإمارات سمو الشيخ خليفة بن زايد.. حفظه الله وأول أحفاد رمز الشيوخ الشيخ زايد.. الله يرحمه ويسكنه فسيح جناته”.

محمد رمضان يحتفل بنجاح أغنيته «جو البنات»

احتفل الفنان محمد رمضان بتصدر أغنيته الجديدة «جو البنات» تصدر تريند موقع الفيديوهات “يوتيوب” منذ طرحها مساء أمس الإثنين، واستغل رمضان هذا الحدث للترويج لحفله القادم بمدينة الرياض.

نشر رمضان البوستر الخاص بحفله في الرياض ممزوجا بأغنيته الجديدة حجو البنات محددا بها على جملة تريند رقم 1، وعلق عليها قائلا: “أقوى حفلة بالرياض يوم 1 نوفمبر، وكليب جو البنات تريند رقم 1 على اليوتيوب من امبارح”.

وكان حققت أحدث أغنية «جو البنات» لـ محمد رمضان ما يقرب من مليون مشاهدة بعد 21 ساعة فقط من طرحها عبر موقع الفيديوها الشهير يوتيوب، أي في أقل من يوم كما تصدرت تريند رقم واحد في قائمة الأكثر روجا على الموقع.

محمد رمضان ينهي أزمته مع أحمد الفيشاوي

وفي سياق أخر تصالح الفنان محمد رمضان مع زميله الفنان أحمد الفيشاوي بفضل مهرجان الجونة السينمائي في دورته الخامسة، وذلك بعد خلاف وتصارع دام طويلا عبر السوشيال ميديا وبالأغنيات المختلفة.

ويذكر أن محمد رمضان هو من بدأ التصالح مع الفيشاوي أولا، اذ أنه أثناء تواجدهم في إحدى الفنادق وأثناء جلوس الفيشاوي مع مجموعة من النجوم، دخل عليم رمضان ليأخذ الفيشاوى بالاحضان أمام الجميع وتصالحوا في وجود كل من أحمد داوود وزوجته، والمخرج هادى الباجورى وزوجته ياسمين رئيس، وامينة خليل، انجى كيوان، حسن أبو الروس، حسام الحسينى، شذى حسون، وآخرون.

ومن المقرر أن يجتمع الثنائي في عمل جديد بعنوان مستر زيرو.. soon، وهو مشروع أغنية سيكشف عنها العريبي خلال الأيام القليلة المقبلة.