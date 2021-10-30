الكهرباء تحذر المواطنين الاقتراب من المهمات الكهربائية عند سقوط الأمطار

جدة - نرمين السيد - حذر المتحدث باسم وزارة الكهرباء الدكتور أيمن حمزة، المواطنين من الاقتراب من المهمات الكهربائية خاصة فى أوقات سقوط الأمطار، لعدم التعرض لأى خطر، مشيرًا إلى أنه عند حدوث أى مشكلة يجب الاتصال مباشرة بالخط الساخن التابع للطوارئ وهو 121.





وقال متحدث "الكهرباء"، فى اتصال هاتفى مع برنامج "اليوم" المذاع عبر فضائية "دى.إم.سى"، اليوم السبت، إن فرق الطوارئ تتجه على الفور إلى مكان العطل، وتتخذ كافة الإجراءات والآليات اللازمة لحل هذا العطل. وأضاف أن هناك إجراءات جرى اتخاذها لمواجهة الأمطار والأعطال المفاجئة، والأحوال الجوية السيئة، ومن ضمنها، صيانة الشبكات بصفة عامة سواء النقل أو التوزيع، وكذا التأكد من عزل المهمات الكهربائية عن غرف المحولات، لعدم تسرب المياه فى هذه المناطق، مبينا أن هناك إجراءات تتم تزامنا مع التغييرات الجوية الموجودة. وأكد أن غرف العمليات متواجدة بجميع الشركات وتقوم بمتابعة الأمر أولا بأول، بالإضافة إلى أن فرق الطوارئ التى تعمل على مستوى الجمهورية.

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