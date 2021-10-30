محافظ الغربية يوجه بتطهير كافة المصارف والمجارى المائية بشكل مستمر

جدة - نرمين السيد - وجه محافظ الغربية طارق رحمى، بتطهير جميع المصارف والترع على مستوى المحافظة، سواء من إلقاء المخلفات، ورد النيل أو إلقاء حيوانات نافقة وغيرها، مؤكدا أهمية تطهير المصارف والمجارى المائية بشكل مستمر وعدم الاقتصار على التخلص من القمامة والحشائش فقط، بهدف للحفاظ على صحة المواطنين من انتشار الأمراض الخطيرة، إلى جانب المحافظة على معدل سريان المياه وتجددها.





جاء ذلك خلال اجتماع عقده المحافظ، مساء اليوم السبت، لمناقشة تطهير المصارف والمجارى المائية، بحضور أشرف بدران رئيس مركز ومدينة السنطة، وعبد السلام جابر وكيل وزارة الرى والموارد المائية، وحاتم أنور مدير مديرية الطب البيطرى. وشدد على ضرورة توعية المواطنين بالقرى للمحافظة على نظافة الترع والمصارف، وخاصةً فى ظل المشروع القومى لتأهيل وتبطين الترع الذى تقوم الدولة بتنفيذه حاليًا، كما وجه مديرية الطب البيطرى بفحص كامل لكافة المزارع المتواجدة داخل حيز السنطة البلد للوقوف على أسباب نفوق بعض من الماشية.

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