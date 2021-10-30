محافظ القاهرة يناقش برنامج الشراكة من أجل مدن صحية

جدة - نرمين السيد - عقد خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، مساء اليوم، اجتماعًا مع الدكتورة نعيمة القصير ممثل منظمة الصحة العالمية فى مصر ورئيس البعثة، بحضور عدد من المحافظين، وذلك على هامش مؤتمر "اليوم العالمى للمدن" الذى تستضيفه مدينة الأقصر على مدار يومى 30 و31 أكتوبر الجارى.





وتناول اللقاء الحديث عن برنامج "الشراكة من أجل مدن صحية"، الذى انضمت له القاهرة فى شهر أغسطس الماضى وهو عبارة عن شبكة عالمية تضم 70 مدينة ملتزمة بالحفاظ على الأرواح من خلال الوقاية من الأمراض غير السارية مثل "السرطان، وأمراض القلب، والسكرى".

البرنامج مدعوم من جمعية "بلومبيرج الخيرية" بالاشتراك مع منظمة الصحة العالمية ومؤسسة "فيتال ستراتيجيز"، وتختار المدن من خلال شبكة الشراكة من أجل مدن صحية واحدًا من 14 تدخلاً سياسياً مثبت نجاحه للوقاية من الأمراض غير السارية والاصابات بهدف إحداث تأثير على صحة وسلامة السكان.

واختارت محافظة القاهرة بالتعاون مع وزارة الصحة والسكان العمل على واحدة من سياسات الغذاء والتى تشمل وضع معايير غذائية للطعام الذى يتم تقديمه وبيعه فى المؤسسات العامة.

وأكد خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، أن المحافظة على أتم استعداد للعمل على التدخلات الأخرى المختلفة المعنية بالمحددات الاجتماعية للصحة والمدن الصحية مثل سلامة الطرق والهواء النظيف، كما أعرب عن تقديره للتعاون المشترك مع منظمة الصحة العالمية وعن التزام محافظة القاهرة بتحسين البيئة وتصحيح السلوكيات لتعزيز الصحة.

وتناول اللقاء أيضا مناقشة أهمية دور الشباب فى صنع القرار والدعوة إلى تحقيق المدن الصحية وتعزيز الوصول إلى أهداف التنمية المستدامة 2030.

كما التقى محافظ القاهرة خلال المؤتمر بعدد من خبراء المنظمة منهم الدكتورة ضياه سامينارسيه كبير مستشارى المدير العام لمنظمة الصحة العالمية للتنوع الاجتماعى والشباب، ومن المخطط أن يلتقى محافظ القاهرة خلال المؤتمر بعدد آخر من خبراء منظمة الصحة العالمية .

ويعتبر اليوم العالمى للمدن حدث عالمى ويعقد هذا العام تحت شعار "تكيف المدن من أجل المرونة المناخية"، وتتمثل أهدافه الرئيسية فى زيادة الوعى بالتكيف مع تغير المناخ وإلهام العمل المناخى الفعال على المستوى المحلى لبناء المرونة المناخية فى المدن والمناطق الحضرية.