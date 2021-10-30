الأرصاد الجوية تكشف عن خريطة سقوط الأمطار بالمحافظات..غدا

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية ، عن خريطة وأماكن الأمطار خلال الساعات القادمة وحتى غدا الأحد ، حيث تشهد البلاد حالة من حالات عدم الاستقرار بالأحوال الجوية.
وفيما يلى خريطة الأمطار خلال الساعات القادمة وغدا الأحد:
- أمطار متوسطة إلى غزيرة رعدية أحيانا على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وشمال ووسط الدلتا على مطروح والإسكندرية والبحيرة وكفر الشيخ ودمياط وبورسعيد على فترات متقطعة
- فرص أمطار متوسطة على مناطق من جنوب الدلتا والقاهرة الكبرى ومدن القناة وسيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة.
وموقع خلال الساعات القادمة إن تتعرض هذه المناطق لفرص أمطار :
مطروح
الإسكندرية
البحيرة
كفر الشيخ
دمياط
بورسعيد
الاسماعيلية
السويس
القاهرة الكبرى
مدن القناة
سيناء
شمال الصعيد
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