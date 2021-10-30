وزارة الزراعة تنفى استيراد شحنات موز فاسدة من الصومال 

جدة - نرمين السيد - نفت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، ما تم تداوله عبر وسائل التواصل الاجتماعى من مصادر غير معلومة، حول خبر كاذب مصحوب بفيديو يزعم ورود شحنة موز فاسد من الصومال تحتوى على ديدان تسبب تسمما فى المعدة، ويدعو المواطنين الامتناع عن شراء وأكل الموز هذه الأيام، وفقا لما جاء بالخبر الكاذب.





وأكدت وزارة الزراعة عدم صحة هذا الخبر تماما جملة وتفصيلا، وأنه لم يرد إلى مصر منذ بداية عام 2021 وحتى الآن أى شحنات موز من الصومال. كما تؤكد على أنه يتم فحص أى شحنات موز واردة من الخارج فحصا دقيقا، من خلال لجان مشتركة من مفتشى الحجر الزراعى لضمان عدم وجود أى آفات تضر البيئة الزراعية، ومفتشى الهيئة القومية لسلامة الغذاء لضمان سلامتها وصلاحيتها للاستهلاك الآدمى. وناشدت وزارة الزراعة وسائل الإعلام المختلفة، ورواد مواقع التواصل الاجتماعى، ضرورة توخى الحرص والدقة قبل نشر مثل هذه الأخبار، والتى قد تؤدى إلى إثارة البلبلة بين المواطنين.

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