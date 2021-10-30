وزير السياحة يعلن موعد افتتاح المتحف المصرى الكبير خلال عام 2022

جدة - نرمين السيد - أعلن وزير السياحة والآثار الدكتور خالد العنانى، افتتاح المتحف المصرى الكبير خلال عام 2022، وذلك بعد مرور 200 عام على فك رموز حجر رشيد، و100 عام على اكتشاف مقبرة توت عنخ آمون.





وأضاف الوزير، مساء اليوم السبت، أن العمل بالمتحف المصرى الكبير يسير على قدم وساق، منوها بأن العاملين بالمتحف المصرى الكبير يبذلوا جهدًا كبيرًا، وهناك تحد كبير من أجل إنجازه. وبين أنه استعرض مع الرئيس عبدالفتاح السيسى اليوم موقف الحركة السياحية وأى تحديات تواجه السائحين وتذليلها تماما من الجهات المعنية للدولة وكذا التعديلات التشريعية التى تتم على التحول الرقمى على عدد السائحين. وتابع: أكدنا، بشدة، الالتزام بالإجراءات الاحترازية فيما يخص السائحين، والاستراتيجية العامة الشاملة للسياحة المصرية، علاوة على فاعلية الأقصر لترويجها كلها ومن ضمن أجزاؤه طريق كباش.

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