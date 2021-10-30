شعراوى يشارك فى فعاليات اليوم العالمى للمدن بالأقصر

جدة - نرمين السيد - شهد محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، وخالد عبدالعال محافظ القاهرة، الجلسة الثالثة حول (الشباب والتغير المناخى) ضمن فاعليات يوم المدن العالمى الذى تسضيفه مدينة الأقصر تحت رعاية رئيس الجمهورية خلال يومى 30 و31 أكتوبر.





وعقدت الجلسة تحت عنوان (تكيف وتعزيز قدرات المدن لمقاومة التغيرات المناخية)، وشارك فيها عدد من المحافظين بالإضافة إلى دياه سامينارسيه، كبير مستشارى مدير عام منظمة الصحة العالمية، ومؤسسة (جرينش) والشباب المشاركين فى المبادرات البيئية.

يذكر أن فاعليات مؤتمر اليوم العالمى للمدن، تتضمن العديد من الجلسات وورش العمل التى ترتبط بالتغيرات المناخية، كما تم خلال اليوم الأول منه استعراض الأجندة الوطنية المصرية والتى تضم بعض البرامج والمشروعات التى تنفذها الدولة المصرية حاليا وعلى رأسها مشروع تطوير الريف المصرى "حياة كريمة" لتحسين معيشة 58 مليون مواطن مصرى بالقرى، وكذا برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر.

ويركز المؤتمر على الدور المحورى للمدن حول العالم لمواجهة التحديات المناخية المتوقعة وضرورة قيام متخذى القرار بتلك المدن بتطبيق ما يلزم من السياسات والخطط المسبقة لمواجهة تلك التحديات المناخية خاصة فى الأماكن الغير مخططة والغير الآمنة والتى تعتبر الأكثر احتياجا للتدخل السريع والأكثر عرضة للخطر.