وفد الإيفاد يزور متحف الحضارات قبل مغادرته القاهرة

جدة - نرمين السيد - وذكر بيان لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضى مساء اليوم السبت، أن أعضاء الصندوق أبدوا سعادتهم برؤية المتحف وما يحتويه من تاريخ حضارى يعكس التاريخ الثرى للحضارة المصرية.

وأضاف أن الجولة شملت رؤية لجكيع الأقسام الموجودة بالمتحف بما فيها المومياوات الملكية، وقد أشاد أعضاء الوفد بالمتحف وبما يحتويه من مظاهر الحضارة المصرية خلال مختلف العصور، بدءا من عصور ما قبل التاريخ.

جدير بالذكر أن وفد "الإيفاد" قام بزيارة لمصر استقبلهم خلالها السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، وبحث معهم المشروعات المشتركة وآفاق التعاون بين مصر والمنظمة الدولية، كما قام الوفد بزيارات ميدانية لعدد من المشروعات الممولة من الصندوق فى محافظات الإسكندرية والبحيرة وكفر الشيخ.