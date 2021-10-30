جدة - نرمين السيد - وشهدت تدشين الاحتفال باليوم الوطنى لجمهورية مصر العربية، فى ساحة الوصل بمعرض "إكسبو 2020 دبى". تجدر الإشارة إلى أن رئيس الوزراء قام خلال الزيارة بتفقد الجناح المصرى بالمعرض وكذا جناح دولة الإمارات العربية المتحدة، كما التقى الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبى، والتقى أيضا الدكتور سلطان الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، والوزير المسئول عن المنصة الاستثمارية المشتركة بين صندوق مصر السيادى، وشركة أبو ظبى القابضة، ومحمد حسن السويدى، الرئيس التنفيذى لأبوظبى القابضة.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر مدبولى يعود إلى القاهرة بعد زيارة معرض إكسبو 2020 دبى على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.