فى نشرتها الأسبوعية.. الرعاية الصحية: جولات واجتماعات وتقنيات علاجية جديدة

جدة - نرمين السيد - واستهلت النشرة، باجتماع الدكتور أحمد السبكى، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية، مساعد وزير الصحة والسكان، المشرف العام على مشروع التأمين الصحى الشامل، مع قيادات هيئة الرعاية الصحية لمتابعة سير العمل والوقوف على مستجداته وتطوراته أولا بأول فى ضوء تنفيذ التكليفات الرئاسية بتوفير أفضل خدمة ورعاية صحية لمنتفعى منظومة التأمين الصحى الشامل الجديد.

وأعلن السبكى، خلال اجتماعه مع قيادات الهيئة، إنشاء 3 مراكز طبية لزراعة الأعضاء بمعايير دولية فى منشآت هيئة الرعاية الصحية لتوفير مزيد من الخدمات لمنتفعى التأمين الصحى الشامل، إضافة إلى بدء برنامج استقدام خبراء أجانب بمستشفيات هيئة الرعاية الصحية لعلاج منتفعى التأمين الصحى الشامل بالمجان، وكذلك إلغاء نظام العلاج على نفقة الدولة والتأمين الصحى القديم وبدء العمل بنظام التأمين الصحى الشامل بشكل كامل فى محافظة الأقصر ثانى محافظات تطبيق المنظومة الجديدة.

ونشرت جولة تفقدية مفاجئة لرئيس هيئة الرعاية الصحية، إلى المنشآت الصحية التابعة للهيئة فى محافظة الأقصر، والتى اطمأن خلالها على جودة الخدمات الصحية المقدمة لمنتفعى التأمين الصحى الشامل بالمحافظة، حيث شدد على الالتزام بالميكنة والتحول الرقمى لتيسير حصول المواطنين على الخدمات الصحية، كما وجه بتوصيل الأدوية لأصحاب الأمراض المزمنة من حالات العزل المنزلى لمرضى كورونا محل إقامتهم، وتفقد وحدات الغسيل الكلوى للاطمئنان على التزامها بمعايير مكافحة العدوى ومطابقتها للمعايير العالمية، كما تابع استعدادات مستشفيات هيئة الرعاية الصحية للتأمين الطبى لأهم حدثين عالميين "افتتاح طريق الكباش الأثرى، يوم المدن العالمى" بالأقصر خلال الفترة المقبلة.

والتقى السبكى، على هامش الجولة التفقدية، المستشار مصطفى ألهم، محافظ الأقصر، لمناقشة الموقف التنفيذى لمنظومة التأمين الشامل الجديد بالمحافظة، والتعاون لاستكمال المراحل المتبقية من تشغيل المنشآت الصحية المقرر انضمامها للمنظومة بها، والوصول بالخدمات الصحية فى الأقصر إلى أعلى مستويات الجودة العالمية، باعتبارها نواة منظومة التأمين الصحى الشامل الجديد فى جنوب الصعيد.

واستكملت النشرة، إعلان رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية، تسجيل 85% من المواطنين المستهدف تسجيلهم بمحافظات المرحلة الأولى للتأمين الصحى الشامل، والبالغ عددهم نحو 6 ملايين مواطن بتلك المحافظات "بورسعيد، الأقصر، الإسماعيلية، جنوب سيناء، السويس، أسوان"، وكذلك إعلان تقديم أكثر من 7 مليون خدمة طبية، منها 175 ألف عملية جراحية عالية الدقة بمنشآت هيئة الرعاية الصحية لمنتفعى التأمين الصحى الشامل بمحافظات بورسعيد والأقصر والإسماعيلية.

وتطرقت النشرة، إلى انتهاء هيئة الرعاية الصحية من تقييم عناصر الحوكمة الإكلينيكية بالمنشآت الصحية التابعة للهيئة فى محافظات التأمين الصحى الشامل، بورسعيد والأقصر والإسماعيلية، بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية ووحدة الحوكمة الإكلينيكية بمعهد البحوث الطبى جامعة الإسكندرية، وذلك تمهيدا لإعداد برامج تدريبية ملائمة لإنشاء نظام متكامل للحوكمة الإكلينيكية بالمنشآت الصحية التابعة للهيئة، بما يضمن أن الخدمات الصحية المقدمة من خلال هذه المنشآت آمنة وذات جودة عالمية، ويضمن حق المريض فى العلاج وفق بروتوكولات ومناهج علاجية مطابقة لأحدث البروتوكولات العلاجية المعتمدة دوليا.

وتناولت النشرة، إعلان هيئة الرعاية الصحية نجاح 4 عمليات قسطرة قلبية دقيقة فى يوم واحد بوحدة قسطرة القلب فى مستشفى النصر التخصصى للأطفال التابعة للهيئة بمحافظة بورسعيد، وكذلك إعلان نجاح إجراء 15 قسطرة قلبية فى يوم واحد للمرضى بمستشفى طيبة التخصصى فى الأقصر، حيث تعد القساطر العلاجية أحدث التقنيات العلاجية المستخدمة فى علاج مرضى القلب والشرايين والأوعية الدموية وفق ممارسات الصحة العالمية.

وتضمنت النشرة، إعلان هيئة الرعاية الصحية، إنقاذ حياة مولودة غير مكتملة الوزن والنمو، وذلك بعد تلقيها الرعاية الصحية اللازمة لها على مدار 74 يوما على يد أمهر الفرق الطبية من الأطباء والصيادلة والتمريض بمستشفى إيزيس التخصصى التابعة للهيئة فى محافظة الأقصر، وكذلك إعلان نجاح أول عملية نادرة لإصلاح تسرب السائل النخاعى الشوكى عبر منظار الأنف لمريض بمستشفى السلام التابعة لهيئة الرعاية الصحية بمحافظة بورسعيد.

وشملت النشرة، إعلان هيئة الرعاية الصحية إجراء 6 فحوصات طبية أساسية ضمن حملة "انزل واطمن" للفحص الطبى الشامل السنوى لمنتفعى التأمين الصحى الشامل بمحافظة بورسعيد، إضافة إلى استمرار مبادرة الهيئة "علشان صحتك.. مفيش انتظار" لإنهاء قوائم انتظار المرضى بمحافظة الإسماعيلية، وكذلك استمرار الزيارات المنزلية لإجراء الفحوصات الطبية الشاملة ضمن مبادرة "طرق الأبواب" للاطمئنان على صحة كبار السن بمحافظة الأقصر.

واختتمت النشرة، بمشاركة هيئة الرعاية الصحية فى تأمين الإجراءات الاحترازية والوقائية ضد فيروس كورونا للدورة 21 لمهرجان الإسماعيلية الدولى للفنون الشعبية، وإطلاق برنامج تدريبى على معايير الاعتماد للمنشآت الصحية لمدراء ورؤساء أقسام الجودة بمراكز ووحدات طب الأسرة التابعة للهيئة ببورسعيد، وكذلك برنامج تدريبى على تمارين تحسين مستوى التنفس لمصابى فيروس كورونا لأخصائى العلاج الطبيعى بمستشفيات هيئة الرعاية الصحية فى الأقصر، إضافة إلى برنامج تدريبى على آليات التعامل مع مرضى ارتفاع ضغط الدم للأطباء والصيادلة بمراكز ووحدات طب الأسرة التابعة للهيئة فى الأقصر، وذلك فى إطار اهتمام الهيئة بتطوير وتنمية مهارات ورفع كفاءة العنصر البشرى أثمن مورد لديها، لضمان توفير أفضل خدمة ورعاية صحية آمنة للمواطنين وبجودة عالمية.

جدير بالذكر أن نشرة (رعاية نيوز)، هى نشرة إخبارية، تصدر بشكل دورى أسبوعيا عن المركز الإعلامى للهيئة، لنشر إنجازات وفعاليات وأنشطة الهيئة العامة للرعاية الصحية وإداراتها وفروعها ومنشآتها الصحية المختلفة على المستويين المحلى والدولى، وذلك إيمانا منها بضرورة إبراز الإنجازات والحقائق والمعلومات عن الجهات والهيئات المختلفة من مصادرها الرسمية، للنشر والتوعية بأهم الخدمات والرعاية الصحية التى تمس المواطن المصرى وكيفية الانتفاع بها، إضافة إلى أنها تسهم فى عملية دحض الشائعات حال ظهورها والتى قد تثير الذعر والبلبلة بين المواطنين وتثير الرأى العام لغياب المعلومات الصحيحة الموثوقة من قنواتها الرسمية، وخاصة فى المجال الصحى الذى يعد أهم المجالات التى تمس حياة المواطن المصرى وسلامته.