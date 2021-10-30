التموين: السيسي مهتم بمشروع الصوامع القومي

قال أحمد كمال معاون وزير التموين، إن الرئيس عبد الفتاح السيسى يولي المشروع القومي للصوامع اهتماما كبيرا.
وأضاف "كمال"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "أحلام مواطن"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، أن وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، وضعا اليوم حجر الأساس لإنشاء صومعة ميناء غرب بورسعيد.
وأوضح المتحدث بأسم وزارة التموين، أن السعة التخزينية لمصر فى 2014 كانت مليون و200 ألف طن تخزين، ومن حينها بدأت الدولة فى إنشاء الصوامع حتى بلغت السعة التخزينية الأن 3 ملايين و400 ألف طن.
وتابع : السعة التخزينية لـ صومعة ميناء غرب بورسعيد 100 ألف طن، بتكلفة 520 مليون جنيه.
وأكد معاون وزير التموين، أنه من المقرر أن يستغرق التنفيذ مدة 18 شهرا.
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