فني صيانة دش وراء مقتل رئيس مدينة حوش عيسي وزوجتة

كشفت الأجهزة الأمنية غموض حادث العُثور على جثتى رئيس مدينة حوش عيسى بالبحيرة وزوجته مقتولين داخل فيلتهما بمرسى مطروح. بالفحص تبين ورود بلاغ لقسم شرطة مطروح بمقتل المذكوران، حيث أسفرت جهود الأجهزة الأمنية إلى أن وراء إرتكاب الواقعة "فنى صيانة دش " وأمكن ضبطه". وبمواجهته إعترف بإرتكابه الواقعة المشار إليها، حيث توجه لمسكن المجنى عليهما لتسليم وحدة تحكم عن بعد "ريموت" وأنه طلب من المجنى عليه مبلغ مالى لمساعدته فى شراء "تروسيكل" إلا أنه رفض، فإختمرت فى ذهنه فكرة قتلهما والإستيلاء على ما بحوزتهما من مبالغ مالية لإعتقاده بإحتفاظهما بمبالغ مالية كبيرة داخل مسكنهما، وقام بإرتكاب الواقعة بإستخدام سكين كانت بالمنزل. تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

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