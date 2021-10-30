/658894/أميرة-ابوشقة--تطالب-بثورة-تكنولوجيه-وبحثية-تناسب-طموحات-الجمهورية-الجديدة

طالبت النائبه أميرة ابوشقة عضو مجلس النواب الحكومه باعداد استراتيجيه رقمية و ثورة تكنولوجيه وبحثية متطوره تتناسب مع طموحات وأهداف الجمهورية الجديدة وما اعتمدته القيادة السياسيه من رؤي وكذلك تواكب التحديث العالمي في عالم التكنولوجيا وخاصة بعد إطلاق منصة الـ "ميتافيرس" التي تعد الثورة المقبلة في تطور الإنترنت.

دوت الخليج واضافت ابوشقة في تصريحات لها اليوم بأنه علي الحكومه أن تخرج من الأطر القديمه والتقليدية وتسير في ركب التطور الذي سيجعل العالم أكثر ترابط وسهوله في الاتصال بتقنيات حديثه وعلينا الإنتباه لهذه الثورة الجديده غدفي عالم التكنولوجيا والانترنت ومواجهه ماتصاحبه من تحديات.

وشددت ابوشقة علي ضرورة دعم المواهب والمبتكرين من العقول الشابه المصريه وإطلاق العنان لافكارهم للاستفاده منها ، وكذلك اعتماد برامج تدريبيه متطوره لهم في الجامعات والمؤسسات الحكومية والخاصة بهدف خلق جيل جديد من المصريين قادر علي دخول النادي التكنولوجي العالمي .

" أميرة ابوشقة " تطالب بثورة تكنولوجيه وبحثية تناسب طموحات الجمهورية الجديدة

يذكر أن استثمار بمليارات الدولارات تم ضخها في مشروع "الميتافريس"، ليصبح الجيل الجديد القادم من مستقبل الإنترنت والتواصل الاجتماعي. ويعتبر مصطلح "ميتافيرس" إلى عالم ما وراء الإنترنت، كما نعرفه اليوم، حيث سيستخدم الأشخاص أجهزة الواقع الافتراضي والواقع المعزز، بدلا من أجهزة الكمبيوتر المحمولة والهواتف، للدخول إلى مساحات افتراضية.

في هذه المساحات سيتواصل الناس اجتماعيا في عوالم افتراضية بدلا من منصات التواصل الاجتماعي التقليدية مثل "إنستغرام" و"تويتر" و"تيك توك"، وستطغى كلمات مثل "ميتافيرس" على حديث الناس في الحياة اليومية المعتادة.