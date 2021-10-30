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إنبي يحقق الفوز الأول بالدوري على حساب المقاولون العرب بصعوبة شديدة «صور»

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إبراهيم خضر 0 تبليغ

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حقق فريق إنبي فوزا هاما على حساب المقاولون العرب، ضمن مباريات الجولة الثانية للدوري المصري الممتاز.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

ووصل إنبي لأول ثلاث نقاط هذا الموسم في بطولة الدوري المصري، وذلك عقب الخسارة في الجولة الأولى أمام الزمالك بثنائية نظيفة، ووقف رصيد المقاولون العرب عند نفس الرصيد بعد الفوز في اللقاء الأول والخسارة في المباراة التالية.

وتمكن جون إيبوكا أن يسجل الهدف الأول لإنبي مع مطلع الدقيقة السادسة، ثم ضاعف مصطفى شلبي النتيجة في الدقيقة 56 عن طريق ركلة جزاء.

وضاعف جودي دينوبيتر النتيجة وسجل الهدف الثالث لفريق إنبي لينهي المباراة إكلينيكيا أمام ذئاب الجبل.

وقبل نهاية المباراة بـ 10 دقائق تمكن محمد سمير أن يحرز الهدف الأول للمقاولون العرب، ثم أحرز الفريق هدف شرفي قبل نهاية اللقاء لتصبح النتيجة 3/2 ولكن لم تكن كافية من أجل العودة بالنتيجة للمباراة.

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الدوري المصري.. الاتحاد السكندري يحقق الفوز على فيوتشر بثلاثية مقابل هدفين

حقق فريق الاتحاد السكندري الفوز الأول هذا الموسم وذلك بعد الفوز على فيوتشر بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

وكانت المباراة مليئة وبالقوة والتشويق، ونجح الاتحاد السكندري أن يسجل الهدف الأول عن طريق كريستوفا مايولولو مع مطلع الدقيقة الثامنة.

واستمرت النتيجة حتى قرب نهاية الشوط الأول وسجل أحمد رفعت هدف التعادل لفيوتشر عن طريق ركلة حرة مباشرة بطريقة جيدة.

ومع بداية الشوط الثاني سجل أحمد رفعت الهدف الثاني لفيوتشر وذلك بعد متابعة جيدة لكرة مروان محسن، لتنقلب النتيجة على أصحاب الأرض.

وتمكن داميون لوي أن يسجل التعادل سريعا للاتحاد السكندري مع مطلع الدقيقة 51 لتعود المباراة من جديد لنقطة البداية مع بحث كل فريق عن نقاط البماراة الثلاثة.

الدوري المصري

ومع مطلع الدقيقة 65 تمكن الاتحاد السكندري أن يحصل على ركلة جزاء وتمكن كريستوفاو مابولولو أن يسجل الهدف الثالث لسيد البلد.

وقبل ناهية المباراة بدقائق حصل الاتحاد على ركلة جزاء ولكن تصدى لها محمود جنش بنجاح، ولكن كان الوقت المتبقى لا يشفع للعودة بالنتيجة للضيوف.

وبهذه النتيجة يصعد الاتحاد السكندري للنقطة الرابعة والفوز الأول هذا الموسم، بينما يظل فيوتشر عن النقطة الثالثة.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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