محافظ القاهرة يبحث مع ممثل منظمة الصحة العالمية سبل التعاون المشترك

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك خلال اجتماع عقده محافظ القاهرة مع الدكتورة نعيمة القصير ممثل منظمة الصحة العالمية فى مصر ورئيس البعثة، بحضور عدد من المحافظين، وذلك على هامش مؤتمر "اليوم العالمى للمدن"، الذى تستضيفه مدينة الأقصر اليوم وغدا.

تناول اللقاء الحديث عن برنامج "الشراكة من أجل مدن صحية" الذى انضمت له القاهرة فى شهر أغسطس الماضى وهو عبارة عن شبكة عالمية تضم 70 مدينة ملتزمة بالحفاظ على الأرواح من خلال الوقاية من الأمراض غير السارية مثل السرطان وأمراض القلب والسكرى.

والبرنامج مدعوم من جمعية "بلومبيرج الخيرية " بالاشتراك مع منظمة الصحة العالمية ومؤسسة "فيتال ستراتيجيز"، وتختار المدن من خلال شبكة الشراكة من أجل مدن صحية واحدًا من 14 تدخلاً سياسياً مثبت نجاحه للوقاية من الأمراض غير السارية والإصابات بهدف إحداث تأثير على صحة وسلامة السكان.

وقد اختارت محافظة القاهرة بالتعاون مع وزارة الصحة والسكان العمل على واحدة من سياسات الغذاء والتى تشمل وضع معايير غذائية للطعام الذى يتم تقديمه وبيعه فى المؤسسات العامة.

وأكد خالد عبدالعال، أن المحافظة على أتم استعداد للعمل على التدخلات الأخرى المختلفة المعنية بالمحددات الاجتماعية للصحة والمدن الصحية مثل سلامة الطرق والهواء النظيف.

وتناول اللقاء أيضا مناقشة أهمية دور الشباب فى صنع القرار والدعوة إلى تحقيق المدن الصحية وتعزيز الوصول إلى أهداف التنمية المستدامة 2030.

كما التقى محافظ القاهرة - خلال المؤتمر - مع عدد من خبراء المنظمة منهم الدكتورة ضياه سامينارسيه كبير مستشارى المدير العام لمنظمة الصحة العالمية للتنوع الاجتماعى والشباب.

ومن المخطط أن يلتقى محافظ القاهرة خلال المؤتمر بعدد آخر من خبراء منظمة الصحة العالمية.

ويعتبر اليوم العالمى للمدن حدثا عالميا، ويعقد هذا العام تحت شعار "تكيف المدن من أجل المرونة المناخية" وتتمثل أهدافه الرئيسية فى زيادة الوعى بالتكيف مع تغير المناخ وإلهام العمل المناخى الفعال على المستوى المحلى لبناء المرونة المناخية فى المدن والمناطق الحضرية.