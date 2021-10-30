مصر تدين التفجير الإرهابى الذى استهدف مُحيط مطار عدن الدولى

جدة - نرمين السيد - أدانت جمهورية مصر العربية، فى بيان رسمى صادر عن وزارة الخارجية، اليوم السبت، بأشد العبارات التفجير الإرهابى الذى استهدف مُحيط مطار عدن الدولى، وأسفر عن مقتل وإصابة العشرات من المدنيين الأبرياء.





وأعربت مصر عن خالص التعازى والمواساة لليمن الشقيق، حكومة وشعبًا، ولذوى ضحايا هذا العمل الإرهابى الخسيس، وعن التمنيات بالشفاء العاجل للمصابين. وأكدت مصر على تضامنها الكامل ووقوفها بجانب اليمن الشقيق فى نضاله لمواجهة آفة الإرهاب البغيضة وفى سعيه نحو تحقيق الأمن والاستقرار والتنمية.

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