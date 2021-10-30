مصر تدين بأشد العبارات تفجير استهدف مُحيط مطار عدن الدولى باليمن

أدانت جمهورية مصر العربية، اليوم 30 أكتوبر الجاري، بأشد العبارات التفجير الإرهابى الذى استهدف مُحيط مطار عدن الدولي، وأسفر عن مقتل وإصابة العشرات من المدنيين الأبرياء.
وإذ تُعرب مصر عن خالص التعازي والمواساة لليمن الشقيق، حكومة وشعبًا، ولذوي ضحايا هذا العمل الإرهابي الخسيس، وعن التمنيات بالشفاء العاجل للمصابين؛ تؤكد على تضامنها الكامل ووقوفها بجانب اليمن الشقيق في نضاله لمواجهة آفة الإرهاب البغيضة وفي سعيه نحو تحقيق الأمن والاستقرار والتنمية.
يذكرأن، طالب رئيس مجلس الوزراء اليمني الدكتور معين عبدالملك، اللجنة الأمنية بمحافظة عدن، بإجراء تحقيق عاجل حول ملابسات التفجير الإرهابي الذي حدث، مساء اليوم، بالقرب من بوابة مطار عدن الدولى، وتعزيز اليقظة الأمنية لتفويت الفرصة على كل من يستهدف امن واستقرار العاصمة المؤقتة عدن.
جاء ذلك خلال اجتماع عبدالملك مع اللجنة الأمنية بمحافظة عدن، ملابسات التفجير الإرهابي الذي حدث، مساء اليوم، بالقرب من بوابة مطار عدن الدولي بمديرية خورمكسر، وما نجم عنه من ضحايا بينهم أطفال.
وأطلع رئيس الوزراء اليمني - بحسب وكالة الأنباء اليمنية - من محافظ عدن رئيس اللجنة الأمنية احمد لملس، على معلومات أولية حول هذا التفجير الإرهابى، والذي أدى الى استشهاد واصابة عدد من المدنيين بينهم أطفال.. موضحا انه يتم متابعة ملابسات هذا التفجير الإرهابي، وإعلان النتائج في اقرب وقت.
وترحم رئيس الوزراء اليمنى على أرواح الشهداء، مقدما العزاء لاسرهم .. موجها الجهات المختصة بتقديم العناية اللازمة للجرحى.
وارتفعت حصيلة قتلى انفجاراستهدف بوابة مطار عدن باليمن إلى 12 قتيلا بينهم أطفال، حسبما ذكرت وسائل إعلام يمنية، ونشرت شبكة العربية أول فيديو لانفجار هز مطار عدن الدولى والمناطق المحيطة به، حيث شهدت اليمن اليوم انفجارا استهدف بوابة مطار عدن الدولى، حسبما ذكرت وسائل إعلام يمنية، وأكدت أن البوابة الخارجية لمطار عدن التى استهدفها الانفجار تقع ضمن منطقة سكنية.
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