قال الدكتور خالد العنانى، وزير السياحة والآثار، إن الوزارة لم تعلن موعد احتفالية طريق الكباش، أو الشعار الخاص وبرنامج الحفل، مشددًا على أن ما يتم تداوله حول عقدها فى الرابع من الشهر المقبل غير صحيح على الإطلاق، متابعًا: "خلال أيام قليلة سنعلن التاريخ والبرنامج.. لكن التاريخ مش 4 نوفمبر وكل اللى اتقال ده إشاعات". وأضاف "العنانى"، خلال اتصال هاتفى ببرنامج "الحكاية"، الذى يقدمه الإعلامى عمرو أديب، عبر قناة "أم بى سى مصر"، أن الرئيس السيسى، أبلغه اليوم خلال اجتماعه معه، بأن المواطنين فى انتظار أن يكون حفل الأقصر على نفس قدر حفل المومياوات الذى ابهر العالم، متابعًا: "قال ليا يا خالد الناس مستنية حفل زى حفل المومياوات ". وأكد وزير السياحة، أن الحفل سيكون حفل ترويجى للأقصر وليس طريق الكباش، موضحًا أنها فاعلية سترضى الجميع تظهر جمال الأقصر، وتابع:"البطل يومها هيكون الأغانى والناس بتجرى على الكورنيش بجوار الحناطير وسيتم إبراز كافة المعالم الأثرية بالمحافظة.. وسيكون بعد الأقصر احتفاليات أخرى فى الغردقة وشرم الشيخ".

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر وزير السياحة: إعلان موعد احتفالية طريق الكباش وبرنامج الاحتفالية خلال أيام على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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