انت الان تتابع تفاصيل خبر الارصاد تعلن حالة الطقس وتحذر من سقوط أمطار غزيرة ورعدية على هذه المحافظات والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - أعلنت هيئة الارصاد الجوية عن حالة الطقس المتوقعة خلال اليوم الأحد الموافق 31 أكتوبر 2021، محذرة إلى سقوط أمطار غزيرة ورعدية على عدد من محافظات الجمهورية خلال اليوم، كما أعلنت أيضاً عن درجات الحرارة المتوقعة خلال الساعات المقبلة على كافة محافظات الجمهورية وذلك من خلال البيان الصادر عن الهيئة بخصوص حالة طقس الأحد، والظواهر الجوية التي سوف تحدث، وسوف نقوم في السطور التالية ببيان حالة الطقس المتوقعة وفقاً للبيان الصادر عن الهيئة العامة للأرصاد الجوية.

حالة الطقس اليوم والمحافظات التي سوف تشهد سقوط أمطار غزيرة ورعدية:-

وفقاً لما أعلنته الهيئة عن حالة طقس الأحد فإنه من المتوقع أن تكون كالتالي:-

مائل للحرارة على محافظات الوجه البحري والقاهرة الكبرى.

معتدل للحرارة على الاسكندرية والسواحل الشمالية.

يكون حار على جنوب البلاد وجنوب سيناء.

يكون الطقس لطيف ليلاً في الساعات الأولي منه ويكون مائل للبرودة في الساعات الأولي من الصباح.

ويمكن التعرف على الظواهر الجوية المتوقعة ودرجات الحرارة من خلال البيان التالي الصادر عن هيئة الارصاد وذلك كما يلي:-

ومع دخول الطقس فصل الخريف و فصل الشتاء، يبدأ المواطنين في مصر في الاهتمام بحالة الطقس اليومية المتوقعة وذلك من خلال البيانات الصادرة عن هيئة الارصاد، وذلك لأهمية معرفة حالة الطقس في حياتهم اليومية، ففصل الخريف هو فصل التقلبات الجوية الحادة والسريعة، ونظراً لقربه من فصل الشتاء فإن حالة الطقس به تميل إلى فصل الشتاء، غير أن ذلك لا يكون بصورة منتظمة كما فى فصل الشتاء، فيكون الطقس في أول اليوم بارد، ثم مائل للحرارة في فترة الظهيرة، ثم يكون لطيف في أول الليل، ثم يميل للبرودة من منتصف الليل وحتى أخره، كذلك فإن فصل الخريف تسقط فيه أمطار غزيرة ورعدية على عدد كبير من مناطق الجمهورية، وقد أعلنت الهيئة عن تعرض عدد من المحافظات لسقوط أمطار تختلف في شدتها وغزارتها من محافظة إلى أخرى كالتالي:-