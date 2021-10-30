/658889/ضمانات-حقوق-الإنسان-لتحقيق-أهداف-التنمية-المستدامه-ندوة تثقيفية-بإعلام-البحيرة

نظم مركز النيل للإعلام برئاسة نهال نعيم بالتعاون مع مع كلية الشريعه والقانون بدمنهور ندوة إعلامية تثقيفية بعنوان ضمانات حقوق الإنسان لتحقيق أهداف التنمية المستدامه حاضر فيها الدكتور سيد مرجان عميد كلية الشريعه والقانون بدمنهور وأستاذ القانون الإداري والدستورى ويرصد دوت الخليج التفاصيل.

ضمانات حقوق الإنسان لتحقيق أهداف التنمية المستدامه.. ندوة تثقيفية بإعلام البحيرة

وأكدت على مساواة الجميع فى الحقوق والحريات والواجبات العامة، وان حقوق الإنسان تنبع من قيمة الإنسان ذاته فهو خليفة الله فى الكون وهو أساس وجود المدنية والحضارة والتنمية و محور الارتكاز الذى من أجله تتشكل كل الأنظمة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية وهو كذلك غاية كل الأنظمة والحكومات .

كما تم شرح العلاقه الوطيده بين الأمن النفسي والسلام المجتمعى لضمان تحقيق أهداف التنمية المستدامه لان المواطن هو المحور الاساسي لتطوير الأمم وتحقيق التنمية الشامله.

وتناولت الندوة تعريف التنمية المستدامه وشرح عناصرها وتعريف الحرية كما تم استعراض بعض مواد الدستور الخاصه بحقوق الطفل والمرأة وذوى الاحتياجات الخاصه .

حبس المتهم بقتل والدته وفصل رأسها عن جسدها 15 يوم على ذمة التحقيق

على جانب أخر تمكنت الأجهزة الأمنية بالبحيرة بمديرية أمن البحيرة، من كشف غموض العثور على جثة سيدة مسنة دون رأس، عارية الجسد داخل شوال ملقاة على شاطئ ترعة بقرية الطويلة التابعة لمركز الرحمانية.

وتبين من التحريات أن نجلها "منصور.ا 58 سنة" مرتكب الجريمة بسبب خلافات على الميراث حيث قام

بقطع رأسها بآلة حادة، وألقى الجثة في الترعة بعد وضعها في شوال .

وبدأت الواقعة عندما تلقى اللواء أحمد عرفات، مدير أمن البحيرة، إخطارًا من مركز شرطة الرحمانية، يفيد بوصول بلاغ من أهالي قرية الطويلة بالعثور على جثة سيدة مسنة داخل شوال ملقاة على شاطئ ترعة.

وعلي الفور انتقلت قوات الأمن إلى مكان البلاغ للمعاينة وتبين أن الجثة لسيدة مسنة تدعى "أنيسة.م، 86 سنة"، أن المجني عليها محرر لها محضر تغيب، حيث خرجت من المنزل ولم تعد منذ ما يقرب من شهر، تم حفظ الجثة في مشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة لمباشرة التحقيق للوقوف على أسباب الوفاة.