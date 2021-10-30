/658899/وزارة-التربية-والتعليم-فصل-طالبتي-المطوة-شهرا-وإيقاف-مدير-المدرسة-عن-العمل

أصدرت وزارة التربية والتعليم برئاسة الدكتور طارق شوقي، بيانا بوقف طالبتي مدرسة بورسعيد الشهيرتين بطالبتي «المطوة» شهرا، وتحويلهما للتعليم المنزلي فضلا عن إيقاف مدير المدرسة عن العمل بشكل نهائي، وفقا لما صرح به الإعلامي عمرو أديب خلال برنامجه الحكاية المذاعة عبر قناة MBC مصر

دوت الخليج يرصد قرار الوزارة بشأن طالبتي المطوة

وكان قد قرر محافظ بورسعيد اللواء عادل الغضبان، الخميس 28 أكتوبر فصل طالبتين من مدرسة بورفؤاد الثانوية التجارية وذلك بعد بثهما فيديو يتوعدان من خلاله زميله لهما بمطواة قرن غزال.

الجدير بالذكر أنه قامتا طالبتان بمدرسة بورفؤاد الثانوية التجارية ببث فيديو هددا من خلاله زميلة لهما بالقتل، وظهرا في الفيديو يقومان بتهديد طالبة زميلة لهما اسمها بسنت بالقتل، وظهرت إحدى الطالبتين وتدعى إيمان في يديها مطواة قرن غزال تقوم بتهديد زميلتهما.

وقد انتشر الفيديو عقب نشره وأثار ردود فعل غضب عارمة على مواقع التواصل الاجتماعي.

وعقب انتشار الفيديو قررت الإدارة التعليمية ببورسعيد في إقالة مدير المدرسة واستبدالها بالسيدة حنان عبد الرحمن وتكليفها بإعداد مذكرة كاملة بالواقعة وعرضها على الإدارة التعليمية، بالإضافة إلى تحويل الواقعة إلى النيابة الإدارية ولجنة الحماية بالمدرسة.

وخلال زيارته التي قام بها محافظ بورسعيد اللواء عادل الغضبان، قرر فصل الطالبتين فصلا نهائيا مشددا على ضرورة نزع وبتر أي عنصر فاسد يهدد العملية التعليمية.

كما قرر وكيل وزارة التربية والتعليم ببورسعيد بإحالة الطالبتين إلى النيابة العامة للتحقيق، واستبعاد مديرة المدرسة لحين انتهاء التحقيقات بشكل رسمي.

حادثة طلاب جامعة الحقوق بالإسكندرية

وانتشر خلال الساعات القليلة الماضية فيديو جديد، ظهر خلاله مجموعة طلاب في مشادات حادة بالسكاكين والأسحلة البيضاء، أمام كلية حقوق جامعة طنطا، الأمر الذي أثار فزع السوشيال ميديا، وبدأو يتسائلون عن موقف الأمن الخاص بالجامعة وحول مصير الطلاب، وانتشرت الأنباء بأنه تم إحالة الطلاب للتحقيق، وإصابة أحدهم ونقلهم للمشفى.