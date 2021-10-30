/658900/حازم-إمام-يشيد-بجهود-رابطة-الأندية-المحترفة-بعد-البداية-الرائعة-لبطولة-الدوري

أكد حازم إمام، نجم الزمالك السابق، أن الدوري المصري هذا الموسم يشبه الدوريات الأوروبية الكبري بسبب قوة المنافسة.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وأضاف خلال تصريحات تليفزيونية عبر "قناة النهار" "مسابقة الدوري المصري هذا الموسم ممتازة للغاية، وتتمتع بالقوة والإثارة ولا توجد مراحل جس النبض التي تحدث دائما في بداية البطولة".

وتابع "رابطة الأندية وعدت بظهور بطولة الدوري الموسم الجديد بشكل مختلف، وحدث هذا الأمر بالفعل وكل الوعود تم تنفيذها وصرة الإخراج جيدة للغاية".

وزاد "الدوري المصري مثل دوريات أوروبا حاليا وهناك أهداف كثيرة يتم تسجيلها خلال المباريات وجميع الفريق تسجل ولا يوجد أي تحفظ دفاعي من أي فريق والكل يبحث عن الفوز فقط".

كارتيرون يحدد برنامج الزمالك اليوم بمعسكر برج العرب استعداداً لمواجهة طلائع الجيش

أخطر الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك اللاعبين ببرنامج اليوم السبت، خلال المعسكر المغلق المقام ببرج العرب، استعدادا لخوض لقاء طلائع الجيش المقرر له في الخامسة والنصف مساء غدا الأحد باستاد الجيش ببرج العرب في الجولة الثانية لمسابقة الدوري.

وسيتناول لاعبو الفريق وجبة الغداء في الثانية عشر والنصف ظهرا، ويؤدي الفريق بعدها تدريبات الإطالات على مجموعتين، الأولى في تمام الساعة 4:20 والثانية في الساعة 4:40.

ومن المقرر أن يخوض الفريق تدريبه في الخامسة والربع مساء اليوم على ملعب فندق الإقامة، وبعدها يؤدي لاعبو الفريق تدريبات استشفاء، قبل تناول وجبة العشاء في الثامنة والنصف مساءً.

وأكد حسين لبيب رئيس اللجنة المكلفة بإدارة الزمالك أن النادي فخور بالشراكة مع شركة تيمبو سبورت التي ترعى زي النادي لمدة ثلاثة مواسم، كما أن الشركة فخورة بالتعاون مع القلعة البيضاء.

وأوضح رئيس اللجنة المكلفة بإدارة النادي خلال المؤتمر الصحفي المنعقد حاليا بفندق هلنان بالسادس من أكتوبر – أنه يشكر جميع لاعبي الفرق الجماعية بالنادي على البطولات التي حققتها كافة الفرق الرياضية في الموسم الأخير.

وأضاف لبيب قائلا: ” فخور بالشراكة مع شركة تيبمو سبورت نيابة عني وعن مجلس القلعة البيضاء”.

قائمة الزمالك أمام طلائع الجيش:

حراسة المرمى: محمد أبو جبل – محمد عواد.

خط الدفاع: حمزة المثلوثي – محمود حمدي الونش – محمود علاء – محمد عبد الغني – عبد الله جمعة – محمد عبد الشافي – أحمد فتوح – حسام عبد المجيد.

خط الوسط: طارق حامد – أحمد سيد “زيزو” -أشرف بن شرقي – محمد أشرف “روقا” – إسلام جابر – محمود عبد العزيز – إمام عاشور – محمد أوناجم – مصطفى فتحي.

خط الهجوم: يوسف إبراهيم “أوباما” – سيف الدين الجزيري – عمر السعيد.

وقام الجهاز الفني للفريق بتصعيد معاذ علاء الدين محمود حارس مرمى فريق الشباب مواليد ٢٠٠٣ للمشاركة مع الرباعي محمد أبوجبل ومحمد عواد ومحمد نديم والسيد عطية حراس مرمى الفريق الأول بالنادي تحت إشراف البرازيلي اوليفيرا مدرب الحراس.