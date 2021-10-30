/658904/القبض-على-المتحرشين-بابنة-نشوى-مصطفى-وإحالتهم-للتحقيق

فجر الإعلامي عمرو أديب مفاجأة قوية للفنانة نشوى مصطفى بعدما أعلنت عن قيام مجموعة من الرجال بالتحرش بابنتها مشيرة إلى أنهم قاموا بالإشارة لها بإشارات المسيئة.

دوت الخليج

وقال عمرو أديب خلال برنامج الحكاية المذاع عبر فضائيات MBC مصر بأن الشرطة استطاعت الوصول لإبنة نشوى مصطفى من خلال كاميرات الطرق، وتم القبض عليهم وتحويلهم للتحقيق للإفادة بأقوالهم.

وكانت قد كشفت نشوى مصطفى خلال مداخلة هاتفية مع عمرو أديب، بأن سيارة المتحرشين كانت تتحتوي على 3 أشخاص، أما عن ابنتها فكان يوجد معها زوجها و3 بنات أخرين، ولصعوبة الموقف لم يستطع زوج ابنتها التصرف لذلك اتصلت بها ابنتها للإستنجاد بها، وسرعان ما أفادت ابنتها بضرورة تصوير السيارة حتى يستطيعوا الوصول لها عن طريق الرقم الخاص بها.

نشوى مصطفى تعلن تعرض ابنتها للتحرش

وكانت قد كتبت نشوى مصطفى عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الإجتماعي فيس بوك:” النهاردة بنتي اتعرضت للتحرش من العربية دي وفضل يزنقوا عليها واترهبت وهى سايقة على كوبرى ناحية الهرم المنصورية”.

وتابعت: “وكلمتني وهي مفزوعة قلت لها حاولي تصوريهم وعملوا لها إشارات سافلة زي ماهو في الصورة كده، الحمد لله ربنا ستر وبنتي موقعتش من على الكوبري وهي مرعوبة من حجم العربية اللوري اللي بترهبها حسبي الله ونعم الوكيل فيهم”.

برنامج بنت البلد لنشوى مصطفى

يذكر أن برنامج «بنت البلد» الذي تقدمه الفنانة نشوى مصطفى على فضائية صدى البلد 2 من إنتاج وكالة “G.MEDIA” ورئيس مجلس إدارتها المنتج “خالد الغنيمي”، والتي أنتجت خلال سنوات عدد كبير من البرامج لمختلف القنوات المصرية، منها برنامج “هالة مصرية” للفنانة هالة فاخر، وبرنامج “في إيد أمينة” تقديم الإعلامية أمينة شلباية، وبرنامج “مسا الورد” تقديم الفنانة مادلين طبر، وبرنامج “ليالي تن” الذي تقدمه الإعلامية بوسي شلبي، وبرنامج “ست الكل” الذي تقدمه الفنانة “سلوى عثمان.